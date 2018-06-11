Памятник дирижеру Валерию Халилову откроют в Тамбове в рамках фестиваля духовых оркестров

ТАМБОВ, 11 июня. /ТАСС/. Памятник бывшему руководителю ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанту Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе в 2016 году, откроется в Тамбове в понедельник. Торжественная церемония пройдет в рамках VII Международного фестиваля духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В 18:00 на площадке близ памятника военным дирижерам В. И. Агапкину и И. А. Шатрову при торжественном построении оркестров - участников фестиваля состоится церемония открытия памятника военному дирижеру, композитору, народному артисту России генерал-лейтенанту Валерию Халилову. Через час на площади Музыки начнется гала-концерт духовых оркестров России", - уточнили в пресс-службе.

Автор памятника - московский скульптор Александр Миронов - в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что общая высота композиции составляет около шести метров. Фигура Халилова стоит на гранитном постаменте, насквозь пронизанном фанфарами.

"При работе я старался учесть его индивидуальные особенности, мне удалось пообщаться с военными дирижерами, и, насколько я понял, они все дирижируют немножко по-разному. Все люди разные, а тем более тут область музыки, искусства, крайне специфическая область деятельности", - сказал собеседник агентства.

Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 года при крушении военного самолета Ту-154 под Сочи. В общей сложности жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных на авиабазе Хмеймим.