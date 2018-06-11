AP: дочь посла США в РФ извинилась за то, что назвала Трампа диктатором

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Ведущая американского телеканала Fox News Эбби Хантсман была вынуждена принести извинения после того, как в эфире назвала президента США Дональда Трампа диктатором. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По его данным, ведущая, которая является дочерью посла США в России Джона Хантсмана, в эфире одной из телепередач Fox News по ошибке назвала ожидающийся саммит в Сингапуре между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном "встречей двух диктаторов". При этом присутствовавший в студии в качестве гостя бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, судя по всему, не обратил внимание на ее слова, отмечает AP.

Однако оговорку услышали пользователи соцсетей, многие из которых потребовали от Хантсман и Fox News объяснений. По данным агентства, ведущая впоследствии в эфире телеканала принесла извинения за свою ошибку.

Телеканал Fox News известен своим благосклонным отношением к Трампу и его администрации.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.