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AP: дочь посла США в РФ извинилась за то, что назвала Трампа диктатором

Общество
11 июня, 0:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

Ведущая телеканала Fox News Эбби Хантсман назвала в эфире грядущие переговоры главы Белого дома и лидера КНДР Ким Чен Ына "встречей двух диктаторов"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Ведущая американского телеканала Fox News Эбби Хантсман была вынуждена принести извинения после того, как в эфире назвала президента США Дональда Трампа диктатором. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По его данным, ведущая, которая является дочерью посла США в России Джона Хантсмана, в эфире одной из телепередач Fox News по ошибке назвала ожидающийся саммит в Сингапуре между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном "встречей двух диктаторов". При этом присутствовавший в студии в качестве гостя бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, судя по всему, не обратил внимание на ее слова, отмечает AP.

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Однако оговорку услышали пользователи соцсетей, многие из которых потребовали от Хантсман и Fox News объяснений. По данным агентства, ведущая впоследствии в эфире телеканала принесла извинения за свою ошибку.

Телеканал Fox News известен своим благосклонным отношением к Трампу и его администрации.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Хантсман, Джон Скарамуччи, Энтони
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