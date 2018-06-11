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Деннис Родман прибыл в Сингапур в канун саммита

Общество
11 июня, 20:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

Экс-баскетболист лично знаком с Ким Чен Ыном и посещал КНДР шесть раз

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Бывший американский профессиональный баскетболист Деннис Родман прибыл в понедельник в Сингапур в канун предстоящей во вторник встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила телекомпания CNN, показавшая кадры прибытия Родмана в Сингапур.

Экс-баскетболист лично знаком с Ким Чен Ыном и в общей сложности шесть раз посещал в последние годы КНДР. Последний раз это произошло летом прошлого года.

В феврале 2013 года спортсмен вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой Harlem Globetrotters и сборной КНДР. В 2014 году Родман посетил Пхеньян трижды, в том числе для проведения тренировок с местными баскетболистами. В июне прошлого года он снова прибыл в КНДР и подарил Ким Чен Ыну книгу "Искусство сделки" (The Art of the Deal), написанную Трампом.

На прошлой неделе представитель спортсмена сообщил газете New York Post, что Родман поедет в Сингапур, только если его опыт общения с лидером КНДР пригодится американской стороне.

Первый в истории саммит США - КНДР пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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