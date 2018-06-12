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Участников саммита США - КНДР угостят говяжьими ребрышками, свининой и треской

Общество
12 июня, 6:36 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

В качестве закуски делегациям подадут традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Участников первой в истории встречи на высшем уровне между США и КНДР будут кормить в гостинице Capella в Сингапуре говяжьими ребрышками, свининой и треской. Об этом свидетельствует меню рабочего ланча в рамках американо-северокорейского саммита, обнародованное пресс-службой Белого дома.

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В качестве закуски делегациям США и КНДР, которые возглавляют Дональд Трамп и Ким Чен Ын, подадут, в частности, традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо. Основное блюдо участники ланча смогут выбрать из говяжьих ребрышек с картофелем, брокколи и красным винным соусом, сладко-кислой свинины с рисом под соусом из перца чили или тушеной трески с овощами. В качестве десерта за этим обедом предложат мороженое и еще два других сладких блюда.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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