Участников саммита США - КНДР угостят говяжьими ребрышками, свининой и треской

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Участников первой в истории встречи на высшем уровне между США и КНДР будут кормить в гостинице Capella в Сингапуре говяжьими ребрышками, свининой и треской. Об этом свидетельствует меню рабочего ланча в рамках американо-северокорейского саммита, обнародованное пресс-службой Белого дома.

В качестве закуски делегациям США и КНДР, которые возглавляют Дональд Трамп и Ким Чен Ын, подадут, в частности, традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо. Основное блюдо участники ланча смогут выбрать из говяжьих ребрышек с картофелем, брокколи и красным винным соусом, сладко-кислой свинины с рисом под соусом из перца чили или тушеной трески с овощами. В качестве десерта за этим обедом предложат мороженое и еще два других сладких блюда.