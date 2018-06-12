Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин назвал деятельную любовь граждан к России гарантией суверенитета страны

Общество
12 июня, 14:01 дата обновления: 12 июня, 14:25 UTC+3

По словам главы государства, российский народ всегда достойно преодолевал любые трудности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что гарантией незыблемости суверенитета РФ является готовность каждого гражданина решать общенациональные и повседневные задачи.

Смотрите также

Празднование Дня России. Онлайн

"Деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого включиться в решение общенациональных задач и не менее важных повседневных задач - это гарантия незыблемости суверенитета нашего государства, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов", - заявил он во вторник на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня России.

По словам главы государства, многонациональный народ РФ всегда достойно преодолевал любые трудности, в этом ему помогала любовь к Отечеству.

"На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний, но наш многонациональный народ достойно и с честью преодолевал любые трудности, - заявил глава государства. - Основой и стержнем его единства и стойкости была и есть и будет преданность Отчизне".

Глава государства отметил, что Россия богата умными, талантливыми и смелыми людьми, которые способны добиваться потрясающих успехов и достигать того, что казалось невозможным. Ярким подтверждением этому он назвал работу лауреатов Государственной премии РФ, которые были вручены во вторник.

Поздравляя собравшихся на прием гостей, Путин отметил, что всех участников приема объединяют самые светлые чувства любви к России, гордость за нее, за свершения предков, а также забота о настоящем и будущем страны.

"Для нас Россия, Родина, - гораздо больше, чем место, где мы родились, где живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. Эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения", - подчеркнул президент.

"Путь, пройденный нашей страной, показывает, что мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей", - заявил президент. В завершение своей речи он предложил тост "За нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
2
МАГАТЭ готово начать ядерные проверки КНДР по запросу вовлеченных в денуклеаризацию стран
3
Умер кардиохирург Яков Бранд
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Трамп: премьер Канады по итогам саммита G7 совершил ошибку, которая дорого ему обойдется
6
Капитан столкнувшегося с баржей катамарана на Волге был пьян
7
Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости