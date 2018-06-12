Путин назвал деятельную любовь граждан к России гарантией суверенитета страны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что гарантией незыблемости суверенитета РФ является готовность каждого гражданина решать общенациональные и повседневные задачи.

"Деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого включиться в решение общенациональных задач и не менее важных повседневных задач - это гарантия незыблемости суверенитета нашего государства, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов", - заявил он во вторник на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня России.

По словам главы государства, многонациональный народ РФ всегда достойно преодолевал любые трудности, в этом ему помогала любовь к Отечеству.

"На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний, но наш многонациональный народ достойно и с честью преодолевал любые трудности, - заявил глава государства. - Основой и стержнем его единства и стойкости была и есть и будет преданность Отчизне".

Глава государства отметил, что Россия богата умными, талантливыми и смелыми людьми, которые способны добиваться потрясающих успехов и достигать того, что казалось невозможным. Ярким подтверждением этому он назвал работу лауреатов Государственной премии РФ, которые были вручены во вторник.

Поздравляя собравшихся на прием гостей, Путин отметил, что всех участников приема объединяют самые светлые чувства любви к России, гордость за нее, за свершения предков, а также забота о настоящем и будущем страны.

"Для нас Россия, Родина, - гораздо больше, чем место, где мы родились, где живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. Эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения", - подчеркнул президент.

"Путь, пройденный нашей страной, показывает, что мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей", - заявил президент. В завершение своей речи он предложил тост "За нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны".