В Приднестровье День России отметили многотысячным маршем

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. День России в непризнанном Приднестровье, где проживают около 200 тыс. россиян, отметили многотысячным маршем. Колонна с флагами РФ и Приднестровья, которую возглавили руководители республики и представители духовенства, проследовала до расположенного на главной площади Тирасполя флагштока, где под звуки гимна РФ состоялась церемония поднятия российского триколора и концерт.

"12 июня для приднестровцев - это символ единства с Россией, с которой мы неразрывно связаны общей историей, языком, культурой, тысячами неразрывных нитей. Мы не мыслим без нее нашего будущего", - отметил в своем обращении лидер республики Вадим Красносельский. Он пожелал России "процветания, а ее гражданам - мира и благополучия".

По словам приднестровского лидера, жители республики "с глубокой благодарностью относятся к России", которая остановила вооруженный конфликт на Днестре в 1992 году и сегодня поддерживает мир на его берегах. Также Красносельский поблагодарил Москву за реализуемые в регионе социальные проекты и поддержку местных жителей. Он напомнил, что в прошлом году День России был включен в календарь памятных дат непризнанной республики.

Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, которое провозгласило курс на объединение с Румынией.

После распада СССР в 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам. С тех пор Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта, на которых Молдавия предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования". Посредниками на переговорах выступают ОБСЕ, Россия и Украина.