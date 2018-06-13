Москалькова отправится на Украину 18 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправится на Украину в понедельник, 18 июня, где посетит арестованного по обвинению в государственной измене главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Удалось достичь соглашения о посещении по одному заключенному. Я планирую посетить Кирилла Вышинского, - сообщила она в среду в беседе с ТАСС. - Мое посещение в Херсоне, согласно "дорожной карте", разработанной омбудсменами, планируется на понедельник".

Но еще до этого она встретится в Омске со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая в свою очередь отправляется туда для посещения находящегося в заключении гражданина Украины Дмитрия Штыбликова. "Украинский омбудсмен прибудет в Москву завтра, первое ее посещение [заключенных граждан Украины] намечено на субботу в Омске. Но поскольку в Омск можно прилететь только из Москвы, то она сначала прибудет в Москву", - уточнила Москалькова. По ее словам, сама она 14 июня будет в командировке в Екатеринбурге, а потом тоже вылетит в Омск.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Как подчеркнула в этой связи российский омбудсмен, "очень важно, что президенты поддерживают гуманитарный коридор".

Ранее в среду Порошенко сообщил, что Денисова отправляется в Россию для посещения украинских граждан.