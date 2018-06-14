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В Биробиджане открыли мемориал в честь погибших в Сирии медсестер

Общество
14 июня, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Черный обелиск с двумя летящими вверх птицами установили у здания 301-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ

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ТАСС, 14 июня. Память о двух медсестрах из Еврейской автономной области, погибших в 2016 году при обстреле в Алеппо, увековечили в четверг в Биробиджане, открыв посвященный им мемориал.

"Мемориал в память о медсестрах, Надежде Дураченко и Галине Михайловой, погибших при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике, открыли в Биробиджане", - сообщили ТАСС в управлении внутренней политики правительства Еврейской АО.

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Мемориал представляет собой черный обелиск с двумя летящими вверх птицами. Он установлен у здания 301-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ, где работали медсестры.

В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, кадеты, коллеги, студенты медицинского колледжа, родственники женщин, жители Биробиджана, представители властей. Память погибших почтили минутой молчания, после чего к обелиску возложили цветы.

Инициатива установки мемориала принадлежит жителям Биробиджана, а также региональным представительствам Российского военно-исторического общества и Добровольного общества содействия авиации, армии и флоту.

Медсестры Дураченко и Михайлова погибли 5 декабря 2016 года, когда медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо в Сирии подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. Женщин, которых посмертно наградили орденами Мужества, похоронили на городском кладбище в Биробиджане. Проститься с ними пришли более тысячи жителей города. День похорон объявлялся днем траура в Еврейской автономной области.

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