В Биробиджане открыли мемориал в честь погибших в Сирии медсестер

ТАСС, 14 июня. Память о двух медсестрах из Еврейской автономной области, погибших в 2016 году при обстреле в Алеппо, увековечили в четверг в Биробиджане, открыв посвященный им мемориал.

"Мемориал в память о медсестрах, Надежде Дураченко и Галине Михайловой, погибших при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике, открыли в Биробиджане", - сообщили ТАСС в управлении внутренней политики правительства Еврейской АО.

Мемориал представляет собой черный обелиск с двумя летящими вверх птицами. Он установлен у здания 301-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ, где работали медсестры.

В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, кадеты, коллеги, студенты медицинского колледжа, родственники женщин, жители Биробиджана, представители властей. Память погибших почтили минутой молчания, после чего к обелиску возложили цветы.

Инициатива установки мемориала принадлежит жителям Биробиджана, а также региональным представительствам Российского военно-исторического общества и Добровольного общества содействия авиации, армии и флоту.

Медсестры Дураченко и Михайлова погибли 5 декабря 2016 года, когда медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо в Сирии подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. Женщин, которых посмертно наградили орденами Мужества, похоронили на городском кладбище в Биробиджане. Проститься с ними пришли более тысячи жителей города. День похорон объявлялся днем траура в Еврейской автономной области.