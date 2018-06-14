Ученые впервые получили фото кормящей самки дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земли леопарда" в Приморском крае впервые запечатлели процесс грудного вскармливания самкой дальневосточного леопарда своих детенышей в дикой природе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба нацпарка.

"В объективе фотоловушки оказалась Leo 120F, дочь леопардессы по имени Памела (Leo 38F), а также два ее котенка. На уникальных кадрах семья несколько часов безмятежно отдыхает в заповедном лесу. Котятам на фотографиях около шести месяцев - примерно в этом возрасте молодые леопарды полностью перестают питаться материнским молоком. К этому времени их основной корм - мясо, добываемое матерью", - говорится в сообщении.

Несмотря на возраст, мать допустила большого котенка до молока. Этому, как считают специалисты, способствовали расслабленное состояние и хорошая физическая форма хищницы. По словам старшего научного сотрудника "Земли леопарда" Дины Матюхиной, период лактации для самок - это напряженное по энергетическим затратам время.

"Им приходится расходовать много сил, чтобы и охотиться, и вырабатывать достаточно молока. Поэтому чем скорее котята полностью перейдут на мясную диету, тем лучше для матери. На снимках у самки уже не заметно сосков, живот подтянут, значит, период лактации почти закончен. Но материнские заботы далеки от завершения, ей приходится охотиться гораздо чаще, чтобы прокормить себя и растущих котят, которые при этом могут мешать удачной охоте, крутясь поблизости", - передает пресс-служба слова Матюхиной.

Дальневосточный леопард - самая редкая большая кошка на планете, он занесен в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. В начале 2000-х, когда экологи и правительство РФ приступили к реализации мер по сохранению этих кошек, их численность не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах "Земли леопарда". По данным фотомониторинга, в 2017 году в России зафиксировано только 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.