Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые впервые получили фото кормящей самки дальневосточного леопарда

Общество
14 июня, 4:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, июня. /ТАСС

В объективе фотоловушки оказалась Leo 120F и два ее котенка, которым около шести месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земли леопарда" в Приморском крае впервые запечатлели процесс грудного вскармливания самкой дальневосточного леопарда своих детенышей в дикой природе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба нацпарка.

Смотрите также

В России ликвидировали угрозу исчезновения дальневосточного леопарда

Популяция дальневосточных леопардов превысила 100 особей

WWF: состояние популяций тигра и леопарда в РФ неплохое по сравнению с другими странами

"В объективе фотоловушки оказалась Leo 120F, дочь леопардессы по имени Памела (Leo 38F), а также два ее котенка. На уникальных кадрах семья несколько часов безмятежно отдыхает в заповедном лесу. Котятам на фотографиях около шести месяцев - примерно в этом возрасте молодые леопарды полностью перестают питаться материнским молоком. К этому времени их основной корм - мясо, добываемое матерью", - говорится в сообщении.

Несмотря на возраст, мать допустила большого котенка до молока. Этому, как считают специалисты, способствовали расслабленное состояние и хорошая физическая форма хищницы. По словам старшего научного сотрудника "Земли леопарда" Дины Матюхиной, период лактации для самок - это напряженное по энергетическим затратам время.

"Им приходится расходовать много сил, чтобы и охотиться, и вырабатывать достаточно молока. Поэтому чем скорее котята полностью перейдут на мясную диету, тем лучше для матери. На снимках у самки уже не заметно сосков, живот подтянут, значит, период лактации почти закончен. Но материнские заботы далеки от завершения, ей приходится охотиться гораздо чаще, чтобы прокормить себя и растущих котят, которые при этом могут мешать удачной охоте, крутясь поблизости", - передает пресс-служба слова Матюхиной.

Дальневосточный леопард - самая редкая большая кошка на планете, он занесен в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. В начале 2000-х, когда экологи и правительство РФ приступили к реализации мер по сохранению этих кошек, их численность не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах "Земли леопарда". По данным фотомониторинга, в 2017 году в России зафиксировано только 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
2
Кабмин РФ рассмотрит 14 июня законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
Мария Шарапова осталась без реванша
6
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости