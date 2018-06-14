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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина

Общество
14 июня, 12:15 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Президент отметил, что режиссер был не только гениальным мастером, но и очень уважаемым общественным деятелем

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Станислава Говорухина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвует в жизни своей страны", - сказал Песков.

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Он добавил, что глава государства направил родным и близким телеграмму с соболезнованиями.

Представитель Кремля отметил, что Говорухин "всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь".

"Вы знаете, что Путина и Говорухина объединяли очень тесные, дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением", - заключил Песков.

Говорухин умер 14 июня в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха". Ему было 82 года.

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