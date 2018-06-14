Москалькова сдержанно относится к инициативе о повышении пенсионного возраста в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сдержанно относится к инициативе о повышении пенсионного возраста в стране.

Она отметила, что при принятии данного решения нужно не ущемить права пожилых людей и молодежи. "Я сдержанно отношусь к инициативе о повышении пенсионного возраста", - сказала Москалькова журналистам в четверг во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Мы понимаем, что возраст активных людей стал выше, что они хотят работать. У меня есть в аппарате люди, которым 65 лет, и они хотят работать, а я уже не могу предоставить им такую возможность. Поэтому я считаю, что очень важно подойти максимально дифференцированно, в зависимости от состояния здоровья, желания [работать], социального положения, зарплаты человека", - сказала Москалькова.

"Очень трудная задача, но это единственный путь, чтобы баланс интересов был соблюден", - заключила омбудсмен.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил, что правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.