Вице-президент Facebook уволился после скандала с данными пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Вице-президент американской компании Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж в четверг объявил о своей отставке. Он курировал меры, которая принимала компания в последние месяцы на фоне скандала вокруг передачи посторонним организациям персональных данных пользователей одноименной социальной сети.

"После свыше 10 лет в Facebook я решил, что настала пора открыть новую главу в моей жизни. Руководить политикой и коммуникациями в технологической компании, развивающейся сверхтемпами, доставляло мне истинное удовольствие. Эта работа, однако, интенсивна и не оставляет времени для чего- то еще", - отметил Шрейдж в своем блоге в Facebook.

По его словам, глава компании Марк Цукерберг предложил ему повременить с уходом из Facebook на время передачи дел своему приемнику. Последний еще не выбран. Шрейдж согласился в дальнейшем выполнять функции советника при руководстве компании.

В марте Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации газеты The New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей. Главе компании Марку Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная социальная сеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.