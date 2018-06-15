Роструд усилит надзор за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости приступила к исполнению поручений правительства по содействию занятости и усилению надзора за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет, сообщил ТАСС глава ведомства Всеволод Вуколов.

"Если граждане, особенно в возрасте после 50 лет, хотят работать, они должны работать, тем более, это как правило, опытные и грамотные специалисты. Роструд осуществляет надзор за соблюдением работодателями трудовых прав, особенно прав граждан данной категории <...> Будут приняты дополнительные меры по обеспечению трудоустройства граждан старше 50 лет, переориентации подходов служб занятости на превентивные меры с целью <...> повышения качества реализации мер активной политики в этой части, а также усиления ответственности недобросовестного работодателя", - сказал Вуколов.

По словам главы Роструда, нарушения в основном касаются порядка приема и увольнения, процедуры сокращения и уклонения от надлежащего оформления трудовых договоров, а также условий труда на рабочем месте.

Вуколов добавил, что в усилении контроля помогут и модернизированные информационные ресурсы "Работа в России" и "Онлайнинспекция.рф", куда можно обращаться круглосуточно и получить консультацию в течение трех дней.

В четверг, 14 июня, в ходе заседания правительства РФ, где рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста. По словам премьера, в России уже сейчас рекордно низкая безработица, и в среднесрочной перспективе может возникнуть проблема нехватки трудовых ресурсов. Старшее поколение, по словам Медведева, - люди с огромным опытом, зачастую уникальной квалификации, "которые умеют работать, еще многое смогут сделать". Глава правительства подчеркнул, что Роструд должен внимательно следить за этим процессом.