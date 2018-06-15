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В Москве простились с кардиохирургом Яковом Брандом

Общество
15 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Прощание прошло в историческом корпусе НИИ им. Склифосовского

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прощание с кардиохирургом Яковом Брандом прошло в пятницу в Москве в историческом корпусе НИИ им. Склифосовского, передает корреспондент ТАСС. Кардиохирург Яков Бранд умер утром 12 июня.

"Я потерял друга. <...> Обычно люди остерегаются, а он ничего не боялся. Таких людей мало, к сожалению, которые тебе правду говорят", - сказал ТАСС президент НИИ им. Склифосовского Могели Хубутия.

Он также добавил, что дружил с Брандом на протяжении 12 лет. "Настает такое время, когда ты нуждаешься в таких людях, а их мало. Особенно руководители должны вокруг себя держать таких людей, которые могут правду в лицо сказать", - добавил Хубутия.

Яков Бениаминович Бранд родился 20 мая 1955 года в Одессе. Его родители были врачами. В 1979 году окончил Одесский мединститут. С 1981 начал работать в Москве. Долгие годы руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Доктор медицинских наук, член Ассоциации сердечно- сосудистых хирургов России и других стран. Лауреат Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных. Автор множества работ в различных областях хирургии. Вел несколько телепередач, посвященных вопросам здоровья.

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