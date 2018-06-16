В Минздраве убеждены, что россиян в 60 лет можно назвать пожилыми лишь условно

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Процесс биологического старения людей замедляется, 60-летнего человека сегодня можно назвать пожилым или старым лишь условно, считает главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

В четверг правительство одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Внесение проекта закона в Государственную думу ожидается после заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которая соберется в субботу.

"Многие говорят, что происходит старение населения, на самом деле, это не совсем так. Ведь увеличивается ожидаемая продолжительность активной жизни, то есть замедляется, на самом деле, процесс старения", - сказала в субботу ТАСС Ткачева.

По ее словам, в 1950-х годах человек в возрасте 40 лет по биологическому возрасту соответствовал нынешнему 60-летнему человеку. "Сегодня даже 60-летнего человека мы называем пожилым достаточно условно, потому что с биологической, с медицинской точки зрения этот человек достаточно сохранный сегодня. Это человек с хорошим образованием, с хорошим опытом, с хорошим здоровьем и человек, который уже состоялся, это вообще пик жизни, а мы сегодня говорим, что это пенсионный возраст", - пояснила гериатр. Она убеждена, что чем дольше человек активно функционирует, тем медленнее он стареет.

Ткачева отметила, что появился термин "успешное старение", в котором есть такие составляющие, как хорошее здоровье, внешний вид, социальная адаптация, чувство цели. В таком контексте, по ее словам, старение уже воспринимается не как конец жизни, а как этап развития человека. "То есть это продолжение развития человека, а не угасание. Если мы принимаем эту концепцию, тогда мы понимаем, почему мы повышаем, конечно, мы должны повышать пенсионный возраст", - сказала она.

Доктор добавила, что самый главный постулат - это здоровый образ жизни и активное функционирование: физическое, духовное, эмоциональное, когнитивное. "Человек, который продолжает активно работать, который востребован, он дольше живет. У него медленнее происходят процессы старения", - убеждена гериатр.

Продолжительность жизни другая

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

В настоящее время в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60, эти возрастные параметры были установлены в 1928 году. Ткачева напомнила, что ожидаемая продолжительность жизни в стране тогда составляла около 43 лет. Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2024 году, согласно указу президента, должна достигнуть 78 лет, а к 2030 году Россия должна войти в число стран 80+.

"К 2024 году с увеличением пенсионного возраста продолжительность жизни у мужчин составит 72,3, то есть увеличится на 5,8 лет, а у женщин 82,1 года - увеличится на 4,5 года", - отметила Ткачева. Переходный период, по ее мнению, когда будет повышаться пенсионный возраст и, соответственно, будет идти увеличение продолжительности жизни, позволит синхронизировать эти два процесса.

По словам Ткачевой, около половины россиян в первые годы после достижения пенсионного возраста еще продолжают работать. "Когда человек идет на пенсию, мы все знаем, как быстро дальше развивается клубок событий, которые цепляются одно за другое, когда человек просто из-за того, что он не востребован и не может адаптироваться к этой ситуации, хотя он еще достаточно крепкий, сохранный и здоровый, он начинает болеть, быстро стареть и выпадает из жизни активной", - отметила она.

Врач добавила, что за 100 лет изменились также условия труда россиян, что тоже влияет на продолжительность жизни и здоровье в зрелом возрасте, для многих труд становится все более комфортным, появляются компьютеры, новые технологии, информационные системы. "Поэтому тут тоже надо пересматривать подходы", - пояснила она.

При этом по-прежнему остаются люди, которые работают во вредных и опасных условиях, у них выше риск заболеть или получить травму. Предстоящая реформа только улучшит их положение, убежден главный внештатный профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров. "Люди, которые работают во вредных и опасных условиях труда - пенсионная реформа практически только улучшает их состояние. У них выход не пенсию не меняется, это группа лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда, они оставляют право на досрочную пенсию - это раз. А во-вторых, с уютом того, что будет повышение более существенное пенсии, они даже в более выгодной ситуации", - добавил Бухтияров.

Упор на профилактику

Сохранение здоровья с целью активного долголетия, по словам Ткачевой, должно начинаться как можно раньше - в пренатальном периоде, когда от здоровья мамы во многом зависит здоровье будущего ребенка. "Дальше идет здоровый образ жизни ребенка. Дальше идет зрелый возраст. Система здравоохранения выстраивает преемственную профилактическую систему мер для увеличения продолжительности не просто жизни, а продолжительности здоровой жизни", - сказала гериатр.

В России уже сейчас работают профилактические программы, направленные на сохранение здоровья на разных возрастных этапах. "Мы готовим систему здравоохранения к увеличению продолжительности жизни и к тому, что появится много пациентов пожилого и старческого возраста. Для этого создается, в частности, и гериатрическая служба в России. В этом смысле, мне кажется, мы идем достаточно быстро вперед", - добавила врач-гериатр.

По ее словам, диспансеризация становится более адресной, на профилактический осмотр, в кабинет здоровья при поликлинике можно прийти за консультацией в любой момент. "Например, у нас в этом году новая система диспансеризации для людей старше 75 лет. Эта система, она ориентированная на те риски, которые возникают у людей в этом возрасте, например, на когнитивный дефицит, на высокий риск падения и переломов", - рассказала Ткачева.

Она так же напомнила, что сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания остаются основными причинами смертности, в частности, среди пожилых. При этом онкологические заболевания, как отмечают эксперты, могут стать основной причиной смертности лишь потому, что люди станут до них доживать. "Поэтому сейчас больший акцент будет на профилактику и лечение онкологических заболеваний", - считает Ткачева.