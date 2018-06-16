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Ресторан "Генацвале" опроверг информацию о спецценах для иностранцев

Общество
16 июня, 16:56 UTC+3

По словам администратора заведения, могла произойти "какая-то казусная ситуация", которую неправильно поняли

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ресторан "Генацвале" опроверг информацию о том, что в меню на английском языке цены в два раза выше, чем в меню на русском. Об этом ТАСС сообщил администратор заведения.

"Кто хочет прийти - пожалуйста, приходите и посмотрите сами. Цены одинаковые [и на английском, и на русском языке]", - сказал он.

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Администратор предположил, что, возможно, была "какая-то казусная ситуация", которую неправильно поняли.

В пятницу журналист Станислав Натанзон на своей странице в Facebook сообщил, что цены в меню на английском языке в ресторане "Генацвале" в два раза выше цен на аналогичные блюда в русскоязычном меню. Он опубликовал фотографии блюда "Шапочки шампиньонов с сыром на кеци", которое в меню на русском стоит 320 рублей, в меню на английском - 640 рублей.

В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что ведомство проверяет появившуюся в социальных сетях информацию о разных ценах.С 15 мая по 15 августа 2018 года для консультации по вопросам прав потребителей организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора. Специалисты ведомства готовы оказать консультационную помощь обратившимся по вопросам проведения чемпионата мира по футболу на русском, английской и китайском языках, отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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