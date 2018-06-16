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Мединский отметил большую работу Рождественского с молодежью

Общество
16 июня, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Министр культуры подчеркнул, что дирижер "знакомил публику со многими ранее неизвестными классическими произведениями, тонко чувствовал музыку, умел донести до слушателей полноту авторского замысла"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Геннадий Рождественский, скончавшийся на 88-м году жизни, был выдающимся дирижером и авторитетным педагогом. Такое мнение выразил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский.

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"Геннадий Рождественский был патриархом дирижерского искусства"

"Уход из жизни Геннадия Рождественского стал большой утратой для российской культуры. Выдающийся дирижер, блестящий пианист и авторитетный педагог, Геннадий Николаевич внес неоценимый вклад в развитие отечественной музыкальной школы, популяризацию ее наследия внутри страны и за рубежом", - процитировали в пресс-службе ведомства слова Мединского.

Министр подчеркнул, что маэстро Рождественский "знакомил публику со многими ранее неизвестными классическими произведениями, тонко чувствовал музыку, умел донести до слушателей полноту авторского замысла".

"Важной гранью самовыражения его неординарной личности была работа с молодым поколением артистов. Геннадий Николаевич был всегда открыт для новых идей, щедро делился с воспитанниками опытом и секретами мастерства, помогал им делать первые шаги в профессии, искренне радовался успехам", - отметил глава Минкультуры.

Министр выразил глубокие соболезнования, слова поддержки и участия супруге Геннадия Рождественского, всем его близким и коллегам.

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