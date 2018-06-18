В Карелии почтут память детей, погибших два года назад на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Память жертв происшествия на воде, при котором погибли 14 детей на Сямозере, почтут в понедельник в Карелии. После ЧП следователи возбудили уголовные дела, по стране прошли массовые внеплановые проверки лагерей, власти приняли законы, призванные улучшить ситуацию с отдыхом детей, а Министерство образования РФ стало единым куратором данной сферы. Лагерь на Сямозере закрыли по решению суда, а его корпуса выставили на продажу.

Утром 17 июня 2016 года 47 детей из отряда "Поморы", приехавшие в Карелию из Москвы и Московской области, отправились на рафте и двух каноэ в водный поход в сопровождении сотрудников лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро". Проплыв 3 км, группа причалила к пляжу, где все заночевали. На следующий день, 18 июня, они отправились далее по маршруту до острова Фокенсуари. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

Панихида по погибшим

На берегу Сямозера рядом с поселком Кудама, где местные жители нашли первых жертв трагедии, в понедельник соберутся родители и законные представители детей, власти и духовенства.

"В понедельник, 18 июня, родители и родственники приедут почтить память погибших детей. Мероприятия начнутся с панихиды, выступит хор Свято-Сергиевского хора патриаршего подворья в селе Здехово Московской области, также состоится возложение цветов к камню скорби. На месте будут работать психологи", - сказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.

По ее словам, по предложению родителей на берегу Сямозера в 2018 году на пожертвования возвели деревянную часовню. Внутри 14 именных икон по количеству погибших детей, на потолке - изображения ангелов. Рядом с часовней установлен памятный камень с именами погибших.

"Мы не имеем права забывать трагедию. Но мы должны сделать из нее выводы и, в первую очередь, предложить нашим гостям безопасный отдых. У республики есть все для развития туризма: бескрайние озера и леса, уникальные исторические объекты и масса интереснейших мест для посещения. Сейчас наша задача - создать в регионе достойную инфраструктуру для комфортного и безопасного отдыха", - сказал ТАСС глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проверки прошли не все лагеря

После ЧП на озере изменилось законодательство о детском отдыхе, ужесточились требования к лагерям. В частности, установили требования к профессиональным стандартам для вожатых и к туристическим маршрутам, четко распределились полномочия между федеральными и региональными органами власти. В апреле текущего года приняты поправки в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", которые вводят дополнительные меры для обеспечения безопасности детского отдыха.

В Карелии за последние два года сократилось количество стационарных загородных лагерей. Если в 2016 году их было семь, то в прошлом открылись шесть, а в этом году - всего три.

"В реестре этого года осталось всего три загородных стационарных лагеря: муниципальный "Старт", и два частных - "Полярный круг" и "Горняк". Три муниципальных лагеря, которые принадлежат администрации Петрозаводского городского округа, "Уя", "Айно" и "Дружба", в 2018 году не открываются из-за несоответствия требованиям надзорных органов", - сказала ТАСС начальник отдела организации отдыха детей карельского министерства образования Екатерина Зинкова.

Она отметила, что для устранения всех нарушений необходимо около 200 млн рублей. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, инфраструктура построенных в советское время лагерей устарела, пришла в негодность и не отвечает современным требованиям.

"Мы понимаем, что развивать детский отдых можно, только если строить современные круглогодичные детские центры, а когда мы тратим в Карелии колоссальные деньги и проводим три смены в лагере, это не совсем серьезно. Необходима федеральная программа по развитию детского отдыха. Надеемся, что с учетом объявленного президентом десятилетия детства это проблема, как детские сады и школы, будет решаться. Региональными усилиями нам эти вопросы не решить", - отметил Парфенчиков.

Туристы стали сознательнее

Отправляясь в июне 2016 года в поход по Сямозеру с детьми из лагеря, его руководители не уведомили МЧС о походе. После трагедии в МЧС отмечают, что зарегистрированных туристических групп в регионе стало больше.

"Если в 2016 году зарегистрировалось 360 групп численностью 6573 человека, то уже в 2017 году - 590 групп численностью 9706 человек. По нашим прогнозам, в 2018 году показатели увеличатся. Изменение динамики говорит о том, что организации в сфере туризма, а также самостоятельные туристы стали более сознательными", - сказал ТАСС начальник управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев.

По его словам, зарегистрированные туристы находятся под контролем. Путешественников предупреждают об ухудшении погоды, рассказывают об опасных участках маршрута, проводят инструктаж. Все эти меры позволяют снизить риск возникновения трагедий.

"Если бы в 2016 году МЧС знало о водном походе, то трагедии можно было избежать", - отметил Шугаев.

По его словам, после ЧП изменилось административное законодательство. В частности, детям до 16 лет запретили находиться в лодках без взрослых и без спасательных жилетов. Исключение составляют лишь соревнования на воде с участием юных спортсменов.

В поисках виновных

Следователи после трагедии возбудили несколько уголовных дел. Пока за ЧП на Сямозере ответила лишь фельдшер Суоярвской центральной районной больницы (ЦРБ) Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку. В апреле 2017 года она была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет. Суд также обязал Суоярвскую ЦРБ выплатить потерпевшим 4,2 млн рублей.

С 9 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела о трагедии. На скамье подсудимых шесть человек: бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, экс- координатор лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструктора лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Из них лишь Виноградов признал свою вину в гибели детей.

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. Одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.

Следствие считает, что Коваленко и Котович были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

"Я до сих пор не могу понять, почему, зная о предупреждении МЧС о шторме и зная, что Сямозеро - опасное озеро, нужен был этот поход? Каноэ неисправно, спасательные жилеты в два раза больше детей. Я считаю, что подсудимые сознательно вели на смерть наших детей. Я прошу суд самого сурового наказания для всех", - плача сказала в суде Анна Широких, потерявшая на озере дочь.

Семнадцать потерпевших заявили гражданские иски о взыскании с подсудимых по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В судебном заседании до 4 июля объявлен перерыв.