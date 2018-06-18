Полигон ТБО в Ярославской области модернизируют за 25 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Угличском районе Ярославской области будет модернизирован. Стоимость проекта составляет около 25 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В ближайшее время полигон ожидает модернизация. Работы предусмотрены рамками соглашения, заключенного между ООО "Хартия" и администрацией района. <…> Стоимость проекта - около 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Работы по модернизации планируется завершить к концу 2019 года. Договор на осуществление проектных и изыскательских работ уже заключен, закуплены необходимые материалы.

В настоящее время в регионе работает 18 полигонов для размещения ТБО и один полигон промышленных отходов. Правительство области планирует модернизировать все эти объекты в рамках государственно-частного партнерства.