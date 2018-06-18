Эксперты назвали грядущую пенсионную реформу в России давно назревшей мерой

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. При повышении пенсионного возраста необходимо не только решать проблемы с созданием новых рабочих мест и бороться с теневым рынком труда, но и учитывать специфику российских регионов, в частности, крайнего севера и Дальнего Востока. При этом опрошенные ТАСС представители законодательной власти и профсоюзов назвали грядущую реформу необходимой мерой, поскольку население страны неуклонно стареет, а продолжительность жизни увеличивается.

Растущее число пенсионеров

Пенсионная реформа, по словам председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимира Терешкова, назрела давно, учитывая меняющуюся структуру населения - баланс между числом работающих граждан и пенсионеров смещается в сторону последних, и нагрузка на федеральный бюджет, связанная с их обеспечением, растет. Соглашается с ним и заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политики Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина, которая отмечает, что сегодняшняя пенсионная система в России, сформировавшаяся еще в 50-е годы прошлого века, устарела и не отвечает современным реалиям - из-за роста продолжительности жизни число пенсионеров растет.

Однако, признавая необходимость реформы, эксперты отмечают, что Россия не единообразна, и при повышении пенсионного возраста нужно учитывать специфику регионов. "Например, если сравнивать продолжительность жизни, то в разных регионах страны она отличается, и на Дальнем Востоке она короче. Так же нужно учитывать климатические условия - жители северных территорий на пенсии уходят на пять лет раньше. Мы уже знаем, что этот момент [в новой пенсионной системе] будет сохранен", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания Амурской области по бюджету, финансам и налогам Татьяна Фарафонтова.

Учитывать региональную специфику призывает и председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по социальной политике Татьяна Ильюченко, отмечая, что реформа не будет простой, и в сложившейся структуре любые изменения нужно вводить как можно более аккуратно.

"Я сама попадаю [под реформу], у меня как раз тот возраст. Все умом понимаешь, но когда сложившаяся система выстроилась в 50-х годах, любое движение, даже самое небольшое, будет болезненно", - предупреждает Юльюченко.

Ликвидация теневого рынка

Между тем, у трудящегося населения грядущие перемены вызывают опасения. Так, Сахалинский областной союз организаций профсоюзов отмечает, что пенсионная реформа может стать причиной безработицы в регионе. "Если говорить на сегодняшний день о вакансиях на рынке труда, то безработица у нас невысокая, но если законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию будет принят, мы опасаемся, что она поползет вверх, потому что новые рабочие места создаются, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы видеть", - сказал ТАСС председатель сахалинского союза организаций профсоюза Анатолий Крутченко.

Он отметил, что прежде чем повышать пенсионный возраст, необходимо разобраться с теневым рынком труда. Указывает на это и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, территориально базирующийся в Кузбассе, Иван Мохначук.

"У нас сегодня, по разным оценкам, 16 млн человек работают на черном рынке, которые не платят налоги вообще - ни подоходные, ни бюджетные, никакие. Из 72 млн работающих, числятся занятыми только 59,6%. То есть возникает вопрос - а где еще 40% занятых?", - отметил Мохначук.

Высказывают профсоюзы и опасения о том, что если люди будут "задерживаться" на предприятиях, работу не сможет найти молодежь. Однако, как отмечает Владимир Терешков, если молодежь будет обучаться востребованным специальностям, проблем у нее не будет. "Места всем хватит. Дело в том, что у нас дефицит действительно профессиональных кадров в РФ, и поэтому сохранение определенной, значительной части профессионалов на своих рабочих местах - это хорошо в целом для государства, я считаю, это правильно", - заключил он.