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Кадыров призвал Госдеп не пугать Кавказом болельщиков чемпионата мира по футболу

Общество
18 июня, 16:37 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 18, июня. /ТАСС

Ранее американское внешнеполитическое ведомство опубликовало очередное предупреждение об опасности поездок на Северный Кавказ и полуостров Крым

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Госдепартамент не пугать болельщиков чемпионата мира по футболу, удерживая от поездок на Кавказ.

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16 июня Госдеп опубликовал очередное предупреждение об опасности совершения поездок на Северный Кавказ и полуостров Крым, утверждая, что там болельщики могут стать жертвами "терроризма и подвергнуться третированию".

"Чемпионат мира по футболу <…> - праздник для всей планеты. В Россию приехали команды и болельщики. Страна радушно встречает их. Но именно это не нравится Госдепу США и отдельным западным СМИ, которые в своей ненависти к России используют самые низкопробные методы. <...> О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе?" - написал Кадыров на своей странице в Telegram.

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