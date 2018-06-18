Кадыров призвал Госдеп не пугать Кавказом болельщиков чемпионата мира по футболу

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Госдепартамент не пугать болельщиков чемпионата мира по футболу, удерживая от поездок на Кавказ.

16 июня Госдеп опубликовал очередное предупреждение об опасности совершения поездок на Северный Кавказ и полуостров Крым, утверждая, что там болельщики могут стать жертвами "терроризма и подвергнуться третированию".

"Чемпионат мира по футболу <…> - праздник для всей планеты. В Россию приехали команды и болельщики. Страна радушно встречает их. Но именно это не нравится Госдепу США и отдельным западным СМИ, которые в своей ненависти к России используют самые низкопробные методы. <...> О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе?" - написал Кадыров на своей странице в Telegram.