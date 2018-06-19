На Ставрополье построят самый большой в мире аэростат для полета в стратосферу

КИСЛОВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) выиграл президентский грант в 9,8 млн рублей, на эти средства реализуют проект рекордных перелетов на гигантских воздушных шарах. Как рассказали ТАСС в фонде, в рамках проекта на средства спонсоров также построят самый большой в мире воздушный шар и совершат уникальный стратосферный полет.

"Полет в стратосферу будет выполнен из России, с территории Кавказа. А прототип рекордного теплового аэростата "Россия" уже в скором времени совершит ряд уникальных перелетов, чтобы представить РФ как самую большую в мире страну, которой по праву принадлежит великая географическая слава первооткрывателей морских и земных объектов", - рассказал ТАСС член правления фонда Родион Шеин.

Покорить стратосферу и перелететь Монблан

По словам Шеина, народный проект "Россия в поиске смыслов. Лаборатория Федора Конюхова" рассчитан до мая 2019 года. За это время компания Cameron Balloons в Великобритании закончит постройку крупнейшего за всю историю воздухоплавания аэростата "Россия" объемом 100 тыс. кубометров.

Рекордный стратосферный полет на высоту 25 км готовится большой командой, в составе которой известные воздухоплаватели, лучшие метеорологи, медики, а также высококвалифицированная летная стартовая команда. Во время полета выполнят несколько научных исследований, проверят эффективность российских инновационных медицинских технологий и наработок для подготовки пилотов.

"Бюджет на эту экспедицию формируется из средств партнеров проекта, и в рамках заявки на президентский грант не запрашивается", - уточнил он.

Уже построен и совершил первые перелеты прототип рекордного теплового аэростата объемом 4 тыс. кубометров, он вдвое больше обычных воздушных шаров и также носит название "Россия". 6 мая 2018 года он выполнил первый в истории воздухоплавания перелет через Керченский пролив, положив тем самым начало проекту.

"Пилотирует прототип член команды Фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого), президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края, штурман Вооруженных сил СССР Виталий Ненашев, удостоенный правительственной награды за выполнение полетов в Антарктиде", - пояснил Шеин.

В программе полетов на территории РФ обозначены подъем над Эльбрусом и перелет через Байкал, а затем - перелет с острова Русский во Владивосток через пролив Петра Великого. Далее тепловой аэростат отправится за границу и в Болгарии выполнит полет в районе горы Шипка, на месте воинской славы русского народа.

"А после этого состоится перелет через Монблан, в ходе которого участники проекта развенчают распространенное мнение европейского обывателя о том, что высочайшей вершиной Европы является именно эта гора, а не российский Эльбрус", - рассказал Шеин.

Также поддержанный президентским грантом проект предусматривает создание веб-портала, планируется снять два больших документальных фильма о подготовке стратосферного рекорда и о России в историческом и современном контексте, создать дополнительный сопровождающий видеоматериал. Команда проекта проведет также круглый стол в Москве с участием российских и иностранных журналистов, а также творческие встречи в нескольких европейских государствах для формирования положительного восприятия образа России и привлечения международного внимания к проекту.

О фонде

Благотворительный фонд содействия научной, социальной и просветительской деятельности святителя Луки (Войно-Ясенецкого) учрежден в 2013 году, носит имя Валентина Войно-Ясенецкого - выдающегося хирурга, профессора медицины и проповедника XX века. В состав фонда вошел православный центр во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), созданный в 2001 году общественным деятелем, писателем и публицистом Василием Ирзабековым. В числе задач фонда - оказание поддержки в реализации научных и исследовательских проектов, миссионерская деятельность по возрождению православных традиций, и другие. Одним из крупных проектов фонда также является строительство в городе-курорте Кисловодске клиники инновационных медицинских технологий и Домового Храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

О конкурсе

Конкурс проводится Фондом президентских грантов два раза в год. Он направлен на поддержку социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций. Как сообщалось, в 2017 году Фонд президентских грантов провел два конкурса, в которых определили более 3,2 тыс. победителей, общая сумма распределенных за 2017 год грантов составляет 6,653 млрд рублей. До 2017 года конкурсы на президентские гранты организовывали несколько операторов, в прошлом году учредили единственный организатор - Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества.