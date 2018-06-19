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Митрохин сообщил о своем задержании во время пикета у Госдумы

Общество
19 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Главу московского отделения партии "Яблоко" доставили в отдел полиции "Тверской"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан у здания Госдумы во время серии одиночных пакетов против пенсионной реформы.

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"Я сейчас нахожусь в отделе полиции "Тверской", был задержан во время пикета у Думы против пенсионной реформы", - сказал Митрохин ТАСС.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

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Персоны
Митрохин, Сергей Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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