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"Мосэкомониторинг" зафиксировал превышение нормы по сероводороду в Москве

Общество
19 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Содержание сероводорода в районе Новокосино превысило норму в 1,75 раза

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Автоматические станции контроля воздуха "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышение нормы содержания сероводорода в атмосфере столицы в 1,75 раза в районе Новокосино в 11:00. Это следует из данных сайта ресурса.

Концентрация сероводорода в этой зоне начала плавно подниматься с 21:00 предыдущего дня, к 4:00 19 июня преодолела норму и в 11:00 продолжает расти, следует из графика, отображенного на сайте "Мосэкомониторинга".

Также автоматическая станция на улице Гурьянова зафиксировала однократное превышение нормы по сероводороду в 1,75 раза около 4:00 19 июня. Эта станция контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора.

Ранее сообщалось, что из-за превышения концентрации по сероводороду в Москве две ночи подряд с 16 на 17 и с 17 на 18 июня Росприроднадзор проведет проверку: отберет пробы воздуха, запросит документы у контролирующих экологическое благополучие ведомств Москвы и Подмосковья и потребует сведения о плановых работах и возможных сбоях у предприятий федерального значения, расположенных в зоне жалоб жителей на неприятный запах.

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