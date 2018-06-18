Росприроднадзор проведет проверку из-за превышения концентрации сероводорода в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор проведет проверку в связи с информацией о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы 17 и 18 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

Ранее сообщалось, что автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве системы "Мосэкомониторинг" фиксировали в минувшие выходные две ночи подряд превышение ПДК по сероводороду. Самые высокие показатели (почти в 4 ПДК) 17 июня зафиксировала станция "Кожухово", контролирующая зону влияния мусоросжигательного завода компании "Хартия" в промзоне "Руднево" и закрытого мусорного полигона "Кучино". 18 июня в Печатниках предельно допустимая максимальная разовая концентрация сероводорода была превышена в 3,3 раза. Данные получены со станции экомониторинга "Гурьянова", контролирующей зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора.

"Росприроднадзор проводит проверку после появления данных о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке Москвы. <...> Сотрудники Росприроднадзора выехали на подконтрольные предприятия федерального уровня для отбора проб. После завершения лабораторных исследований будут приняты меры реагирования в рамках компетенции", - заявили ТАСС в пресс-службе ведомства. Результаты замеров будут готовы в понедельник вечером или во вторник утром.

В Росприроднадзоре добавили, что сотрудники департамента ведомства по ЦФО запросили данные экологического мониторинга у департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, министерства экологии и природопользования Подмосковья, управлений Роспотребнадзора по Москве и Московской области.

Росприроднадзор также запросил у предприятий федерального значения, расположенных в зоне жалоб граждан, данные о возможных сбоях в работе в выходные дни, сведения о собственных отборах проб воздуха и планы проводимых мероприятий.