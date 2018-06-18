Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росприроднадзор проведет проверку из-за превышения концентрации сероводорода в Москве

Общество
18 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В ночь на понедельник содержание сероводорода на юго-востоке столицы превысило норму в 3,3 раза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор проведет проверку в связи с информацией о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы 17 и 18 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

Ранее сообщалось, что автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве системы "Мосэкомониторинг" фиксировали в минувшие выходные две ночи подряд превышение ПДК по сероводороду. Самые высокие показатели (почти в 4 ПДК) 17 июня зафиксировала станция "Кожухово", контролирующая зону влияния мусоросжигательного завода компании "Хартия" в промзоне "Руднево" и закрытого мусорного полигона "Кучино". 18 июня в Печатниках предельно допустимая максимальная разовая концентрация сероводорода была превышена в 3,3 раза. Данные получены со станции экомониторинга "Гурьянова", контролирующей зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора.

"Росприроднадзор проводит проверку после появления данных о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке Москвы. <...> Сотрудники Росприроднадзора выехали на подконтрольные предприятия федерального уровня для отбора проб. После завершения лабораторных исследований будут приняты меры реагирования в рамках компетенции", - заявили ТАСС в пресс-службе ведомства. Результаты замеров будут готовы в понедельник вечером или во вторник утром.

В Росприроднадзоре добавили, что сотрудники департамента ведомства по ЦФО запросили данные экологического мониторинга у департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, министерства экологии и природопользования Подмосковья, управлений Роспотребнадзора по Москве и Московской области.

Росприроднадзор также запросил у предприятий федерального значения, расположенных в зоне жалоб граждан, данные о возможных сбоях в работе в выходные дни, сведения о собственных отборах проб воздуха и планы проводимых мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами
3
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 300 человек
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Глава автоконцерна Audi отправлен под арест
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости