Содержание сероводорода на юго-востоке Москвы превысило норму в 3,3 раза

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал в ночь на понедельник превышение содержания в воздухе сероводорода на юго-востоке столицы. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.

В 03:00 мск в районе Печатники предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 3,3 раза. Данные получены со станции экомониторинга "Гурьянова", контролирующей зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора.

Ранее "Мосэкомониторинг" сообщал о превышениях уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы. Максимальную концентрацию сероводорода в 3,9 раза 17 июня в районе Косино-Ухтомский зафиксировала станция Кожухово, контролирующая зону влияния закрытого мусорного полигона "Кучино" и мусоросжигательного завода №4.