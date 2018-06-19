Мэрия Москвы получила от оппозиции заявку на проведение митинга против пенсионной реформы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы получили от представителей оппозиционной организации "Левый фронт" заявку на проведение 4 июля в центре столицы митинга для обсуждения пенсионной реформы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кабинет министров 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

"Получена заявка от представителя "Левого фронта" на проведение 4 июля митинга около станции метро "Площадь Революции" с 18:30 до 21:30. Тема - обсуждение пенсионной реформы. Количество участников - до 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Если эта площадка не будет согласована, оппозиционеры предлагают провести акцию на Суворовской площади, у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре или на площадке около станции метро "Улица 1905 года".

Ранее сообщалось, что в связи с указом президента с 25 мая по 25 июля собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Органы местного самоуправления, в свою очередь, будут согласовывать все массовые акции во время проведения чемпионата мира по футболу с МВД и ФСБ России. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены.