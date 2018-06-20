Москалькова считает, что закон о кратном зачете времени в СИЗО восстановит справедливость

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что закон о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии, проект которого принят в среду Госдумой во втором чтении, восстановит справедливость.

"Я думаю, что общественный запрос был, поэтому родился законопроект, смысл которого - восстановить справедливость, если человек претерпел большие тяготы, чем ему потом было определено судом", - сказала она журналистам, комментируя законопроект, над которым работала еще в бытность депутатом Госдумы.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что условия содержания в СИЗО более тяжелые, чем в колониях общего режима. "Находясь в СИЗО, человек не имеет права на длительные свидания с семьей, полтора-два года содержатся в СИЗО люди по экономическим преступлениям. Если в колонии общего режима длительное свидание возможно, то в СИЗО нет, если прогулки под открытым небом [в колонии возможны], то в СИЗО нет", - указала омбудсмен. Она также отметила, что заключенные СИЗО не имеют права работать, а это влияет на возможность "помогать семье, погашать задолженности, и это работает на условно-досрочное освобождение".

Как изменятся сроки наказания

Госдума на заседании в среду приняла во втором, основном чтении проект закона, которым предлагается изменить порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

Поправки вносятся в статью 72 Уголовного кодекса РФ. Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается период содержания обвиняемого под стражей до вступления в законную силу решения суда засчитывать в срок при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня, при исправительных работах и ограничении по военной службе - один день за три дня. При обязательных работах один день содержания под стражей будет засчитываться за восемь часов обязательных работ.

"В случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима - за один день, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня", - добавил Крашенинников.