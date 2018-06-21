Генпрокуратура и Минюст в целом поддержали проект постановления пленума ВС о митингах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России и Минюст в целом поддержали проект постановления пленума Верховного суда РФ, разъясняющего вопросы по спорам, связанным с проведением митингов и привлечению его участников к административной ответственности.

"Замечания и предложения Минюста были учтены, мы поддерживаем постановление", - сообщил замглавы Минюста Алу Алханов.

Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек сообщил, что Генпрокуратура в целом представленный проект поддерживает. Он отметил в постановлении то, что Конституция гарантирует защиту права на проведение мирных публичных мероприятий и возможность свободно выражать и формировать мнения, "при этом данное право не является абсолютным и может быть ограничено федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства на основе принципов юридического равенства и соразмерности (пропорциональности) допустимых ограничений".

В постановлении, заметил Коржинек, "четко разграничены составы административных правонарушений и преступлений, что позволит избежать ошибок в судах".

"Полагаем, что принятие этого постановления будет служить не только единообразию судебной практики, но и осуществлению цивилизованного диалога общества и власти", - заметил представлявший проект постановления судья Верховного суда РФ Владимир Меркулов. Он отметил, что в постановлении говорится о возможности в том числе коллективного административного иска на действия должностных лиц, обращено внимание судей на то, что предложение органа публичной власти об изменении места или времени публичного мероприятия "не может быть произвольным, немотивированным и должно содержать конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения этого мероприятия в заявленном месте или в заявленное время", а недопущение либо незаконное создание препятствий организаторам или участникам публичного мероприятия образует состав административного правонарушения.

Также, отметил Меркулов, закон позволяет оказать в согласовании публичного мероприятия, если выбрано место, где проведение публичного мероприятия запрещается, например, на территории, непосредственно прилегающей к зданиям судов или исправительных колоний, но границы таких территорий должны быть утверждены в установленном порядке.

Также внимание судей обращено на то, что административный арест за совершение правонарушений, связанных с проведением публичных мероприятий, как и административное задержание "назначается лишь в исключительных случаях", когда применение более мягкого административного наказания или меры обеспечения не отвечает задачам законодательства об административных правонарушениях.

После обсуждения тест постановления передан в рабочую комиссию для внесения ряда правок перед принятием.