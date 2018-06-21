Украина просит ЕСПЧ обязать РФ допустить Денисову к осужденному Олегу Сенцову

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Украина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой "дать указания" российской стороне по вопросу посещения украинской стороной Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии строгого режима за создание террористической группы в Крыму. Об этом сообщил в четверг заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в минюсте страны Иван Лищина.

"В ответ на письмо уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, команда минюста за день подготовила и подала заявление по правилу 39 Регламента ЕСПЧ. Цель: получить указания ЕСПЧ к РФ", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По его словам, Киев просит дать указания РФ относительно "воздержания от принятия любых мер, которые будут угрожать жизни и здоровью Олега Сенцова, предоставления представителям Украины, прежде всего омбудмсену Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также предоставления информации о состоянии здоровья заключенного". Замглавы Минюста добавил, что украинская сторона ожидает вердикта суда.

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в письме украинской коллеге Людмиле Денисовой проинформировала о состоянии режиссера Олега Сенцова. По словам Москальковой, омбудсмен в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак регулярно посещает заключенного и консультируется с врачами, которые за ним наблюдают. Ранее в колонии Сенцов объявил бессрочную голодовку. Москалькова сообщила, что установила ежедневный контроль за состоянием его здоровья.

21 июня украинский омбудсмен на своей странице в Facebook высказала предположение, что Сенцова кормят принудительно. Эту информацию опровергло УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным управления, "осужденный Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание". Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, Сенцова ежедневно осматривают медработники учреждения, ему назначена и проводится поддерживающая терапия.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.