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Вице-премьер Мутко рекомендовал властям Кисловодска скоординировать работу санаториев

Общество
22 июня, 17:15 UTC+3 КИСЛОВОДСК край/ 22, июня. /ТАСС

Он также отметил, что город может стать "национальной здравницей, которая должна принимать миллионы людей"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 22 июня. /ТАСС/. Городу-курорту Кисловодску предстоит решить целый ряд проблем, мешающих его развитию, в первую очередь - проблемы, связанные с инженерной инфраструктурой и координацией работы санаториев. Такое мнение высказал журналистам в Кисловодске вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

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"У нас есть государственная программа развития [госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года], это регион вообще приоритетный, и, естественно, в нем Кавмиводы занимают особое место - это место отдыха, и нужно динамично развивать эти территории. <...> Конечно, вопросов очень много - это и дальнейшее развитие аэропорта, это завершение автомагистрали до Кисловодска, это и вопросы, конечно, самого Кисловодска, они трудные, инженерные, [вопрос] координации всех санаториев", - сказал Мутко.

Он отметил, что Кисловодск может стать "национальной здравницей, которая должна принимать миллионы людей". "Есть большая разобщенность по ведомствам - сейчас мы все это будем координировать, обсуждать и решать", - добавил Мутко.

Вице-премьер Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.

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Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич Чеботарев, Сергей Викторович
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