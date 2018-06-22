Вице-премьер Мутко рекомендовал властям Кисловодска скоординировать работу санаториев

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 22 июня. /ТАСС/. Городу-курорту Кисловодску предстоит решить целый ряд проблем, мешающих его развитию, в первую очередь - проблемы, связанные с инженерной инфраструктурой и координацией работы санаториев. Такое мнение высказал журналистам в Кисловодске вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

"У нас есть государственная программа развития [госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года], это регион вообще приоритетный, и, естественно, в нем Кавмиводы занимают особое место - это место отдыха, и нужно динамично развивать эти территории. <...> Конечно, вопросов очень много - это и дальнейшее развитие аэропорта, это завершение автомагистрали до Кисловодска, это и вопросы, конечно, самого Кисловодска, они трудные, инженерные, [вопрос] координации всех санаториев", - сказал Мутко.

Он отметил, что Кисловодск может стать "национальной здравницей, которая должна принимать миллионы людей". "Есть большая разобщенность по ведомствам - сейчас мы все это будем координировать, обсуждать и решать", - добавил Мутко.

Вице-премьер Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.