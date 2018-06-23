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Около 80 тыс. выпускников отметят окончание школы на празднике "Алые паруса" в Петербурге

Общество
23 июня, 0:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

Праздник начнется с концерта на Дворцовой площади, в котором примут участие детские творческие коллективы и известные артисты

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Около 80 тыс. выпускников из 34 регионов России и шести зарубежных стран отметят окончание школы на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в комитете по образованию города.

"Гостями праздника станут около 80 тыс. гостей, включая выпускников из 34 российских регионов, а также Армении, Кипра, Молдавии, Сербии, Киргизии и Эстонии", - уточнили в комитете.

В этом году праздник отметит полувековой юбилей - впервые ленинградские школьники увидели на Неве бригантину под алыми парусами в июне 1968 года. С 1979 года традиция проведения городского праздника выпускников прервалась и была возрождена при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и "Пятого канала" 24 июня 2005 года.

По устоявшейся традиции торжество начнется с концерта на Дворцовой площади в 22:00 мск. В нем примут участие детские творческие коллективы и известные артисты, среди них Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко и Алсу. В самый темный интервал петербургской белой ночи петербуржцы и гости города, включая многочисленных футбольных болельщиков, смогут увидеть 20-минутное мультимедийное свето-пиротехническое шоу в акватории Невы с участие шведского корабля "Три короны" под алыми парусами.

Для обеспечения безопасности праздника будут введены ограничения движения транспортных средств в центре города, также ночью будет отменена навигация на Неве. При этом метрополитен будет работать всю ночь без перерыва, но ближайшая к Дворцовой площади станция "Адмиралтейская" будет закрыта для входа и выхода пассажиров с 19 до 23 часов мск.

Праздник выпускников "Алые паруса" внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. По данным городских властей, в прошлом году "Алые паруса" посетили более 2 млн человек, зрелище собрало огромную аудиторию во время прямой трансляции на телевидении. В 2016 году профессиональное жюри XI международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций EuBea2016 признало "Алые паруса" лучшим городским событием Европы.

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