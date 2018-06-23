Принцесса Японии посетила Храм на Крови в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Приехавшая поддержать национальную сборную на проходящем в России чемпионате мира по футболу принцесса Японии Хисако Такамадо посетила Храм на Крови в Екатеринбурге, построенный на месте расстрела в 1918 году последнего российского императора Николая Второго и его семьи. Об этом сообщила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Русской православной церкви Анжела Тамбова.

"Сегодня екатеринбургский Храм на Крови и духовно-просветительский центр "Царский" посетила принцесса Японии Хисако Такамадо. Ее Высочеству провели экскурсию по храму, где рассказали историю царской семьи и пребывания членов дома Романовых на Урале в последние дни жизни", - сказала собеседница агентства.

Принцесса Хисако увидела обновленную "Царскую комнату" - алтарь придела в честь Царственных страстотерпцев, а также осмотрела экспозиции выставки, посвященной царской семье. На протяжении экскурсии представительница японского императорского дома находилась с представителем епархии, священником отцом Владимиром.

Принцесса в качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации 19 июня присутствовала на матче сборной страны против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города. 21 июня в Казани она посетила тренировку национальной команды, а также побывала в Национальном музее Республики Татарстан и Казанском кремле. 24 июня в Екатеринбурге пройдет матч Япония - Сенегал, который принцесса также планирует посетить.

С 1998 года принцесса Хисако приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Ее поездка стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. До этого член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.