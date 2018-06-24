Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bild: рейтинг правящей коалиции ФРГ опустился ниже 50% из-за спора о погранконтроле

Общество
24 июня, 11:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 24, июня. /ТАСС

В частности, за блок ХДС/ХСС готовы проголосовать только 31% репондентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Суммарный рейтинг трех немецких политических сил, входящих в правящую коалицию, опустился ниже 50%. Таковы результаты опроса социнститута Emnid, опубликованные в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

За блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), внутри которого разгорелся спор о пограничном контроле, готовы проголосовать 31% опрошенных, что на два процентных пункта меньше, чем неделей раньше. Рейтинг Социал-демократической партии Германии остался без изменений на уровне 18%. Суммарный показатель трех партий, формирующих кабмин, впервые с выборов в Бундестаг опустился до 49%.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

В опросе участвовали 2,3 тыс. человек.

Германия оказалась на грани политического кризиса после того, как лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер в середине июня выдвинул ультиматум канцлеру Ангеле Меркель, которая возглавляет ХДС. Он намерен в одностороннем порядке выпустить министерский указ о введении тотального контроля на границе с Австрией и высылке беженцев, которые уже зарегистрированы в другой стране ЕС. Меркель сказала, что не может пойти на это без согласия партнеров по Евросоюзу, Зеехофер дал ей две недели на поиск союзников.

Как отмечают эксперты, канцлер оказалась между двух огней. С одной стороны, она не хочет ссориться с партнерами по ЕС, которые, вероятно, столкнутся с новым потоком мигрантов, если Зеехофер закроет границу. С другой стороны, Меркель не заинтересована в разногласиях внутри собственного правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Переговоры Путина и Меркель в Сочи Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Австрия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
3
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
4
Летевший из Новосибирска в Анталью самолет произвел аварийную посадку в Казахстане
5
В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС после шторма
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости