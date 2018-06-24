Bild: рейтинг правящей коалиции ФРГ опустился ниже 50% из-за спора о погранконтроле

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Суммарный рейтинг трех немецких политических сил, входящих в правящую коалицию, опустился ниже 50%. Таковы результаты опроса социнститута Emnid, опубликованные в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

За блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), внутри которого разгорелся спор о пограничном контроле, готовы проголосовать 31% опрошенных, что на два процентных пункта меньше, чем неделей раньше. Рейтинг Социал-демократической партии Германии остался без изменений на уровне 18%. Суммарный показатель трех партий, формирующих кабмин, впервые с выборов в Бундестаг опустился до 49%.

В опросе участвовали 2,3 тыс. человек.

Германия оказалась на грани политического кризиса после того, как лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер в середине июня выдвинул ультиматум канцлеру Ангеле Меркель, которая возглавляет ХДС. Он намерен в одностороннем порядке выпустить министерский указ о введении тотального контроля на границе с Австрией и высылке беженцев, которые уже зарегистрированы в другой стране ЕС. Меркель сказала, что не может пойти на это без согласия партнеров по Евросоюзу, Зеехофер дал ей две недели на поиск союзников.

Как отмечают эксперты, канцлер оказалась между двух огней. С одной стороны, она не хочет ссориться с партнерами по ЕС, которые, вероятно, столкнутся с новым потоком мигрантов, если Зеехофер закроет границу. С другой стороны, Меркель не заинтересована в разногласиях внутри собственного правительства.