Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Около 1,2 млн человек посетили петербургский праздник выпускников "Алые паруса", прошедший в ночь на воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 1,2 млн человек посетили накануне праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные Дню выпускника", - сказали в пресс-службе.

Праздник "Алые паруса" - традиционное торжество, во время которого выпускники прощаются со школьной жизнью. В этом году в центре Петербурга собрались свыше 45 тыс. вчерашних 11-классников из более чем 30 российских регионов и шести зарубежных стран. Для них выступили Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу и другие исполнители.

Самым красочным моментом шоу является проход судна "Три короны" под алыми парусами. За парусником наблюдали не только выпускники, но и горожане и туристы, находившиеся на городских мостах и набережных.

В этом году "Алые паруса" отметили свой полувековой юбилей. В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года.

Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и "Пятого канала" 24 июня 2005 года.