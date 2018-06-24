Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек

Общество
24 июня, 18:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, июня. /ТАСС

В этом году праздник отметил полувековой юбилей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Около 1,2 млн человек посетили петербургский праздник выпускников "Алые паруса", прошедший в ночь на воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смотрите также

Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга

"Около 1,2 млн человек посетили накануне праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные Дню выпускника", - сказали в пресс-службе.

Праздник "Алые паруса" - традиционное торжество, во время которого выпускники прощаются со школьной жизнью. В этом году в центре Петербурга собрались свыше 45 тыс. вчерашних 11-классников из более чем 30 российских регионов и шести зарубежных стран. Для них выступили Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу и другие исполнители.

Самым красочным моментом шоу является проход судна "Три короны" под алыми парусами. За парусником наблюдали не только выпускники, но и горожане и туристы, находившиеся на городских мостах и набережных.

В этом году "Алые паруса" отметили свой полувековой юбилей. В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года.

Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и "Пятого канала" 24 июня 2005 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
В Турции завершились президентские и парламентские выборы
3
СМИ: тренеров сборной Германии могут наказать за поведение после матча ЧМ со шведами
4
В Петербурге арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции на родину
5
Шторм в Барнауле глазами очевидцев
6
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости