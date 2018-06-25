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Метро Петербурга в ночь "Алых парусов" перевезло более 220 тыс. пассажиров

Общество
25 июня, 11:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июня. /ТАСС

Наиболее востребованными стали станции "Гостиный двор", "Адмиралтейская", "Горьковская" и "Невский проспект - 1"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Метрополитен Санкт-Петербурга в ночь праздника выпускников школы "Алые паруса" перевез почти столько же пассажиров, сколько и в Новый год - более 220 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской подземки.

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"В ночь с 23 на 24 июня 2018 года (праздник "Алые паруса") Петербургский метрополитен работал без ночного технологического перерыва. За это время станциями подземки воспользовались более 220 тыс. человек. Наиболее востребованными стали станции "Гостиный двор", "Адмиралтейская", "Горьковская" и "Невский проспект - 1", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, всего с начала 2018 года в ночной период метрополитен перевез свыше 654 тыс. человек. Наибольшие показатели, помимо ночи "Алых парусов", зафиксированы также в новогоднюю ночь (более 234 тыс. человек) и в "Ночь музеев" (около 79 тыс. пассажиров).

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, во время которых выпускники прощаются со школьной жизнью.

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