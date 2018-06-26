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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Андрея Дементьева

Общество
26 июня, 12:48 дата обновления: 26 июня, 13:18 UTC+3

Президент направил телеграмму родным и близким поэта

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Андрея Дементьева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Биография Андрея Дементьева

"Сегодня поступила новость о том, что скончался Андрей Дементьев. Президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, которого так любят в России", - сказал представитель Кремля.

Поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его жена Анна Пугач. В окружении поэта ТАСС сообщили, что Дементьев находился в последнее время в реанимации, его состояние было очень тяжелым.

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