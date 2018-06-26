Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: уход из жизни Дементьева стал невосполнимой утратой для российской культуры

Общество
26 июня, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Занимая должность главреда журнала "Юность" Дементьев "открыл миру сотни молодых дарований", сказал глава Минкультуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уход из жизни поэта Андрея Дементьева, скончавшегося на 90-м году жизни, - невосполнимая утрата для российской культуры. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Смотрите также
Поэт Андрей Дементьев

Биография Андрея Дементьева

"Российская культура понесла невосполнимую утрату - из жизни ушел замечательный, светлый человек, выдающийся мастер слова", - сказал министр.

По его словам, глубокое и проникновенное творчество Андрея Дементьева не менялось с веяниями времени и потому всегда оставалось актуальным, востребованным у представителей разных поколений. "Занимая должность главного редактора журнала "Юность", Андрей Дмитриевич открыл миру сотни молодых дарований, помог им реализовать себя, найти свой путь в литературе", - добавил Мединский.

Министр подчеркнул, что поэт "служил высокому призванию преданно и беззаветно, благодаря непререкаемому авторитету смело противостоял любым трудностям", а миллионы людей восхищались его стихами, цитировали их, складывали и исполняли на них песни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Андрей Дементьев
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Как выбрать вкусный хлеб
3
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
4
По факту ограбления актрисы Марии Мироновой назначена проверка
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
После ДТП в Москве с погибшей беременной проведут несколько экспертиз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости