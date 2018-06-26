Мединский: уход из жизни Дементьева стал невосполнимой утратой для российской культуры

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уход из жизни поэта Андрея Дементьева, скончавшегося на 90-м году жизни, - невосполнимая утрата для российской культуры. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Российская культура понесла невосполнимую утрату - из жизни ушел замечательный, светлый человек, выдающийся мастер слова", - сказал министр.

По его словам, глубокое и проникновенное творчество Андрея Дементьева не менялось с веяниями времени и потому всегда оставалось актуальным, востребованным у представителей разных поколений. "Занимая должность главного редактора журнала "Юность", Андрей Дмитриевич открыл миру сотни молодых дарований, помог им реализовать себя, найти свой путь в литературе", - добавил Мединский.

Министр подчеркнул, что поэт "служил высокому призванию преданно и беззаветно, благодаря непререкаемому авторитету смело противостоял любым трудностям", а миллионы людей восхищались его стихами, цитировали их, складывали и исполняли на них песни.