Медведев: Дементьев был уникальным, многогранным человеком

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина РФ.

"Андрей Дмитриевич был уникальным, многогранным человеком, талантливым во всем. Замечательным редактором журнала "Юность", сделавшим его самым читаемым в стране. Поэтом, создавшим свой неповторимый творческий стиль, который невозможно спутать ни с чьим другим", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что многие трогательные стихи Дементьева стали известными, по-настоящему народными песнями, а его лирические произведения наполнены любовью к родной земле, к людям.