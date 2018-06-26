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Медведев: Дементьев был уникальным, многогранным человеком

Общество
26 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Премьер отметил, что многие стихи поэта стали народными песнями

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина РФ.

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"Андрей Дементьев принадлежал к когорте великих поэтов XX века"

"Андрей Дмитриевич был уникальным, многогранным человеком, талантливым во всем. Замечательным редактором журнала "Юность", сделавшим его самым читаемым в стране. Поэтом, создавшим свой неповторимый творческий стиль, который невозможно спутать ни с чьим другим", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что многие трогательные стихи Дементьева стали известными, по-настоящему народными песнями, а его лирические произведения наполнены любовью к родной земле, к людям.

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