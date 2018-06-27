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Кадыров заявил, что доклад ПАСЕ о нарушениях прав человека в Чечне сфабрикован

Общество
27 июня, 16:33 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, июня. /ТАСС

Глава Чечни отметил, что ни один чиновник из ПАСЕ не обратился к республике по этой теме и никто не делал официальных запросов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Доклад Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о якобы преследованиях гомосексуалистов в Чеченской Республике сфабрикован на основании вбросов некоторых СМИ, заявил глава республики Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram.

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"Доклад сформирован на выдуманных историях нарушений прав человека в Чеченской Республике. После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках <...> в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России. Я официально заявляю, что ни один чиновник из ПАСЕ не обратился к нам по этой теме, не было никаких официальных запросов, в Чеченскую Республику не приезжали представители ПАСЕ или Совета Европы, чтобы проверить лживую информацию, которую распространяют враги России", - написал Кадыров.

По его мнению, РФ не должна платить взносы ПАСЕ, которая нарушает права каждого россиянина, вводя санкции против России и заглушая голос разума антироссийской риторикой.

"Я не думаю, что нам нужно платить взнос и содержать европейских чиновников, которые отказываются соблюдать демократию и проводить объективные расследования нарушений прав человека. Платить за то, что мы не имеем возможности защищать наших граждан, защищать свою страну - бессмысленно и унизительно", - написал глава Чечни.

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