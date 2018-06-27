Водителей просят объезжать улицу Земляной Вал в Москве из-за пожара в ТЦ "Атриум"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Автомобилистов просят объезжать участок улицы Земляной Вал в Москве в связи с возгоранием, которое произошло в ТЦ "Атриум" и привело к осложнению дорожной обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

"На месте работают экстренные службы. Движение на внешней стороне Садового кольца в районе дома 33 по улице Земляной Вал затруднено. Рекомендуем объезжать данный участок", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из ТЦ "Атриум" в центре Москвы из-за пожара было эвакуировано более 3 тыс. человек. Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что возгорание ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проверяют помещения торгового центра. По предварительной информации, пострадавших нет.