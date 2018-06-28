Единые правила для всех: почему Шанинке отказали в аккредитации

Высокое качество образования — одна из приоритетных задач государства. За последние годы Рособрнадзор закрыл сотни вузов по всей стране, где вместо знаний давали "корочки". Однако в ряде случаев процесс "оздоровления" образовательного рынка вызывает большой резонанс. Неделю назад получила отказ в аккредитации программ Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), также известная как Шанинка, чей авторитет никогда не вызывал сомнений. Какие претензии предъявил вузу контрольный орган и почему настаивает на их важности, чью сторону в этом споре заняло образовательное сообщество и какие проблемы всплыли на поверхность в результате отказа аккредитовать вуз — в материале ТАСС.

Позиция ректора

В день публикации приказа Рособрнадзора на сайте Шанинки, основанной в 1995 году, появилось официальное обращение ректора вуза Сергея Зуева к студентам, пообещавшего выполнить перед ними все обязательства. Без аккредитации вуз больше не может выдавать дипломы гособразца, только свои собственные. Кроме того, не предоставляется отсрочка от армии. При приостановке или лишении аккредитации вуз должен обеспечить перевод студентов в другие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки и с сохранением всех условий обучения.

В разговоре с ТАСС в день размещения приказа Зуев отметил, что с претензиями Рособрнадзора он категорически не согласен.

"Есть претензии, на наш взгляд, просто ошибочные, вот хотя бы с точки зрения наличия инфраструктуры. Например, нам ставится в упрек, что у нас нет зала судебных заседаний. Он есть, и комиссии мы его показывали! Ну как с этими замечаниями можно согласиться?" — сказал ректор.

Другие замечания, по мнению Зуева, связаны всего лишь с опечатками и являются несущественными при проведении экспертизы. "В бумаге указано одно количество часов в курсе, в реальной рабочей программе дисциплин — другое. Это то, что называется "технический сбой". Безусловно, это можно нам поставить в вину, но при том количестве бумаг, которые надо готовить к аккредитации такого рода, опечатки неизбежны", — подчеркнул ректор.

Еще ряд претензий являются формальными, таких больше всего, отметил он. "Да, они соответствуют закону, но мы с ними не согласны принципиально. Ну, например, о том, что доктор юридических наук и кандидат юридических наук не может читать курсы по юриспруденции, потому что по базовому образованию он историк, это странно. Доктор юридических наук, если уж он защитил диссертацию по юриспруденции, может читать этот курс и быть руководителем кафедры", — уверен Зуев.

В адрес университета уже поступили сотни писем со словами поддержки как отдельных лиц, так и целых коллективов. В пятницу в вузе пройдет традиционная встреча выпускников, на которой также будет затронута тема последних событий.

"Мы сейчас получаем очень много вопросов от наших бывших студентов, они выражают обеспокоенность, и так или иначе эта тема будет присутствовать", — поделился ректор.

Мнение вузовского сообщества

Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко заявила ТАСС, что современная процедура аккредитации является излишне тяжелой для вуза и, что не менее важно, требует очень высокой квалификации управленческого персонала. "Поэтому здесь вопрос такой: все ли было в порядке с компетентностью тех людей, которые готовили со стороны вуза аккредитацию. Здесь надо разбираться не только со стороной Рособрнадзора, но и со стороной организации", — считает Клячко.

Вуз не закрыли, поэтому вопрос состоит не в том, чтобы нагнетать ситуацию, а в том, чтобы в этой ситуации спокойно разобраться Татьяна Клячко директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Она подчеркнула, что лишение аккредитации — это не приостановка работы вуза, а только невыдача дипломов гособразца. "Вуз не закрыли, поэтому вопрос состоит не в том, чтобы нагнетать ситуацию, а в том, чтобы в этой ситуации спокойно разобраться", — сказала Клячко. На вопрос, как она лично оценивает качество обучения в Шанинке, директор центра отметила, что это сильный вуз, который пользуется очень серьезной репутацией как в научном, так и в образовательном сообществе. "В том числе он дает очень много полезных вещей по программе "Образовательная политика", особенно для людей из самой системы образования, по продвинутым и современным курсам. Это очень важно для развития системы образования в целом", — указала Клячко.

В свою очередь директор Института образования ВШЭ Исак Фрумин отметил в беседе с ТАСС, что отказу в аккредитации Шанинке был очень удивлен. "Мы много сотрудничали с этим университетом. Там работают выдающиеся специалисты. Для нас диплом Шанинки — это знак качества", — пояснил он.

Заключение аккредитационной комиссии, по его словам, сделано откровенно халтурно, и это ведет к вопросу о процедурах аккредитации. "Однако я не могу обвинять конкретных экспертов, потому что они руководствовались буквой документа, который в огромной степени устарел. Но это не только мое мнение — недавно состоялось заседание ассоциации ведущих университетов России. Подводя его итоги, ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев сказал, что система проверки вузов через проверку документов безнадежно устарела, ее надо менять", — сказал Фрумин.

Позиция Рособрнадзора

Разговоры о несовершенстве аккредитации после ситуации с Шанинкой приобрели массовый характер. По мнению начальника управления госуслуг Рособрнадзора Ольги Якимчук, аккредитация — всего лишь выполнение требований государственных образовательных стандартов, планка, ниже которой вуз ни в коем случае не может опускаться.

"А если вуз берется за сетевое обучение, дистанционное, выдает два диплома, то планка должна быть даже еще выше установленной государством. Почему какой-то небольшой вуз в регионе готов выполнять требования ФГОС и делает это успешно, а вуз, который СМИ называют не иначе, как ведущим или известным, нет?" — сказала Якимчук.

Она пояснила, что с прошлой аккредитации Шанинки прошло шесть лет, и время тщательно подготовиться к проверке у нее было. Однако многие вузы, по ее опыту, не понимают все риски и подают документы всего за три-шесть месяцев до истечения срока действия свидетельства. "Если регулярно заниматься этим вопросом, проблем не будет, но если делать это в последнюю минуту, как хотят некоторые вузы, ничего не получится", — подчеркнула Якимчук.

Она также ответила на критику избыточности представляемых вузами документов в ходе проверки. По ее словам, запрашиваются исключительно те документы и сведения, которые должны быть в вузе и без всякой экспертизы. Что касается квалификации экспертов, которые проводят эти проверки, она пояснила, что все они являются сотрудниками ведущих российских вузов — федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, опорных, включая МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, ВШЭ, Финансовый университет и так далее. То есть это люди, которые сами работают в той же самой сфере и знают ее "кухню".

Тем не менее Якимчук не стала отрицать факт того, что готовить вуз к аккредитации должны специалисты действительного высокого уровня. "В вузах не всегда хватает эффективных управленцев, которые бы грамотно и планомерно вели учебно-методическую работу", — указала она.

Шанинка — не первая

Два года назад лишился аккредитации еще один частный вуз — Европейский университет в Санкт-Петербурге. В апреле 2016 года у вуза была приостановлена аккредитация, срок которой истекал только в 2019-м. Мировой суд Санкт-Петербурга постановил снять претензии к вузу, и спустя всего месяц аккредитация была восстановлена на основании приказа все того же Рособрнадзора. Тем не менее спустя полгода вуз потерял уже лицензию. В числе причин чиновники называли нарушения порядка приема студентов на обучение, выдачи документов об образовании, оказания платных образовательных услуг.

Именно Европейский университет одним из первых разместил на своем сайте слова поддержки "другу по несчастью". В официальном сообщении выражалась тревога и опасения, что ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию, что и два года назад.

Руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова рассказала ТАСС, что история развивалась поэтапно. "У нас было несколько волн пристального внимания со стороны Рособрнадзора и других контрольных ведомств. Ситуация была очень нетипична для университета, до 2016 года у нас с ними никогда не было серьезных проблем. Да, получали некоторые замечания, как и многие другие вузы, даже с очень высоким качеством образования, но никогда это не приводило к столь серьезным и негативным для нас последствиям", — вспоминает Самолетова.

Почему это началось в 2016 году, для вуза до сих пор остается загадкой. "Версий было немало, но ни одной из них мы, к несчастью, не имеем подтверждения. Характер претензий, который Рособрнадзор нам высказывал, был сугубо формальный. На сегодняшний день они давным-давно устранены, почти уже год как, этому есть масса документальных подтверждений, но Европейский университет по-прежнему лишен права заниматься образовательной деятельностью, той деятельностью, которую считает для себя важной", — отметила руководитель аппарата.

Примерно по такому же сценарию, по ее словам, развивается ситуация и с Шанинкой. "Ни у кого не вызывает сомнения качество этого образовательного заведения или репутация его как в сфере образования, так и в сфере науки. Это уважаемый университет, один из лучших частных вузов в России. Характер претензий к нему носит также, как и в нашем случае, характер сугубо формальный: практическое соблюдение требования федеральных образовательных стандартов, которые уже давно являются спорными и становятся темой дебатов между академическим сообществом и чиновниками", — считает Самолетова.

Европейский университет сегодня

После лишения лицензии Европейский университет был вынужден отказаться от образовательной деятельности. Однако вуз остался "на плаву" и сейчас активно занимается научно-исследовательской деятельностью. "Она была нами интенсифицирована, поскольку мы на ней сфокусировались. Мы также занимаемся просветительскими проектами в Санкт-Петербурге и Москве, на различных площадках выступают наши профессора и научные сотрудники", — рассказала Самолетова.

При этом вуз по-прежнему намерен вернуть себе право обучать студентов. "Мы уже подготовили пакет документов на новую лицензию. В настоящее время мы оцениваем ситуацию и риски. Ситуация с Шанинкой показала, что климат не совсем благоприятный, но мы не отбрасываем наши планы и будем добиваться получения новой образовательной лицензии", — заключила представитель вуза.

В свою очередь в Рособрнадзоре заявили, что всегда открыты к диалогу и готовы обсуждать вопросы совершенствования законодательства в сфере аккредитации. "Мы уже ведем работу по внесению некоторых изменений в существующую модель. Однако любой подход должен обеспечивать равенство всех вузов перед российским законом", — сказала ТАСС начальник управления госуслуг Ольга Якимчук.

Кристина Сулима