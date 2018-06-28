Более 200 тысяч человек увидели проект "Главные кадры. ТАСС открывает архивы" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Более 200 тысяч человек увидели культурно-просветительский проект старейшего информационного агентства России - "Главные кадры. ТАСС открывает архивы", который больше месяца был представлен в Екатеринбурге в "Ельцин Центре". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе центра.

"Мы вдохновлены успехом "Главных кадров" в Екатеринбурге. Учитывая высокий интерес к проекту в России в целом, ТАСС намерен его продолжить и в других регионах страны. Будем внимательно рассматривать заявки других городов на проведение выставки", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов по итогам выставки в Екатеринбурге.

СПЕЦПРОЕКТ Выставка уникальных снимков, в которых живет история страны Малоизвестные кадры фотографов ТАСС можно посмотреть в выставочном зале "Манеж"

Александр Дроздов, исполнительный директор Фонда Ельцина, поделился своим мнением о реализации проекта. "Выставка ТАСС - первый проект такого уровня, и это было вызовом для нас. Было интересно понять наши возможности - принять выставку, которая была в московском Манеже! ТАСС - выдающийся отечественный бренд, и мы сумели развернуть перед зрителем всю палитру советской и российской школы репортажной фотографии, а это лучшее", - сказал он.

"Мы продлили время экспозиции выставки на две недели, захватив дни чемпионата мира по футболу, и в результате экспозицию смогли посмотреть около 200 тысяч человек. Я считаю, это успех!", - отметил Дроздов.

Открытие выставки в Екатеринбурге состоялось 19 мая, вход на нее был свободным. Из-за большого зрительского интереса работа экспозиции была продлена более чем на две недели - до 27 июня. Во многом это решение было принято для того, чтобы предоставить возможность увидеть "Главные кадры" участникам и болельщикам чемпионата мира по футболу, которые приехали в уральскую столицу. Экспозиция, раскрывающая масштабную картину российского прошлого, пользовалась у гостей ЧМ особым успехом.

Открытие выставки в Екатеринбурге посетила вдова первого президента России Наина Ельцина, она назвала проект ТАСС "исторической откровенностью".

"Главные кадры ТАСС"

Экспозиция включает свыше тысячи исторических и сотни современных снимков более чем 250 авторов. Выставка охватывает период с начала ХХ века и до наших дней по 20 тематическим разделам в виде "Окон ТАСС": история становления промышленности, Великая Отечественная война, покорение Арктики и космоса, мода и стиль, искусство и культура, спортивные победы.

Премьерным для Екатеринбурга стал раздел выставки "ТАССвердловск". На черно-белых снимках Анатолия Грахова, Валерия Бушухина, Анатолия Семехина и других авторов запечатлены знаковые события. Например, можно увидеть редкую фотографию первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина на Ленинском коммунистическом субботнике в Свердловске, датированную 1979 годом.

Соорганизаторами выставки в Екатеринбурге выступили "Ельцин Центр" и ТАСС при поддержке губернатора Свердловской области.

Впервые проект представили в московском Манеже в ноябре 2017 года.