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Ульяновский губернатор предложил проверять на полиграфе чиновников раз в три года

Общество
30 июня, 9:41 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 30, июня. /ТАСС

Сергей Морозов отметил, что чиновники также будут проходить специальную антикоррупционную проверку

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УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в субботу предложил проверять высокопоставленных чиновников региона раз в три года на полиграфе для исключения коррупционных факторов и деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее заместитель председателя Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов был доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Обвиняемыми по делу кроме Тихонова проходят глава компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Кузнецову под домашний арест до 27 августа и до этого же срока арестовал Когана.

"Все чиновники, имеющие властные полномочия, прежде всего руководящего состава, будут раз в три года по специальному графику не только проходить экзамен на пересдачу знания законов Ульяновской области, но и проходить специальную антикоррупционную проверку, в том числе с использованием полиграфа. Я предлагаю распространить данную практику психо-физиологического тестирования с применением полиграфа на подведомственные государственным органам власти учреждения и организации", - цитируют губернатора в пресс-службе.

Сейчас при приеме на определенные должности в правительстве Ульяновской области используется полиграф. Эксперты считают, что это позволяет исключить трудоустройство в органы власти людей с сомнительной репутацией.

Губернатор добавил, что хотел бы рекомендовать государственным органам Ульяновской области и представителям исполнительных органов местного самоуправления внедрить практику с лицами, замещающими отдельные государственные должности, такой же подход. "То есть применять полиграф на предмет наличия в их деятельности факторов риска, коррупционных правонарушений, наличие связей с преступным сообществом, сообществом, имеющим преступные намерения, участие в экстремистских организациях, религиозных организациях деструктивного типа", - уточнил Морозов.

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