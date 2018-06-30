Ульяновский губернатор предложил проверять на полиграфе чиновников раз в три года

УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в субботу предложил проверять высокопоставленных чиновников региона раз в три года на полиграфе для исключения коррупционных факторов и деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее заместитель председателя Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов был доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Обвиняемыми по делу кроме Тихонова проходят глава компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Кузнецову под домашний арест до 27 августа и до этого же срока арестовал Когана.

"Все чиновники, имеющие властные полномочия, прежде всего руководящего состава, будут раз в три года по специальному графику не только проходить экзамен на пересдачу знания законов Ульяновской области, но и проходить специальную антикоррупционную проверку, в том числе с использованием полиграфа. Я предлагаю распространить данную практику психо-физиологического тестирования с применением полиграфа на подведомственные государственным органам власти учреждения и организации", - цитируют губернатора в пресс-службе.

Сейчас при приеме на определенные должности в правительстве Ульяновской области используется полиграф. Эксперты считают, что это позволяет исключить трудоустройство в органы власти людей с сомнительной репутацией.

Губернатор добавил, что хотел бы рекомендовать государственным органам Ульяновской области и представителям исполнительных органов местного самоуправления внедрить практику с лицами, замещающими отдельные государственные должности, такой же подход. "То есть применять полиграф на предмет наличия в их деятельности факторов риска, коррупционных правонарушений, наличие связей с преступным сообществом, сообществом, имеющим преступные намерения, участие в экстремистских организациях, религиозных организациях деструктивного типа", - уточнил Морозов.