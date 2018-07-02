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Автопробег на 3,5 тыс. км стартовал в Туле в честь 75-летия освобождения Северного Кавказа

Общество
2 июля, 15:59 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 2, июля. /ТАСС

В рамках автопробега "По дорогам Отечества - 2018" 15 экипажей планируют в течение недели доехать до Новороссийска и 15 июля вернуться в Тулу

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ТУЛА, 2 июля. /ТАСС/. Автопробег протяженностью 3,5 тыс. км, посвященный 75-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, стартовал в понедельник из Тулы к побережью Азовского моря. В путь отправились 15 экипажей, рассказали ТАСС в пресс-службе Тульского государственного университета, выступившего организатором мероприятия.

"Маршрут автопробега "По дорогам Отечества - 2018" проляжет по территории Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, по побережьям Черного моря и Таганрогского залива Азовского моря. Общая протяженность пути составить 3,5 тыс. км. Участники посетят памятные места, связанные с историей освобождения Северного Кавказа и Кубани от немецко-фашистских оккупантов в 1943 году", - сказали в пресс-службе.

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В автопробеге принимают участие 15 экипажей, - это команды Тульского государственного университета, Орловского государственного университета им. Н. В. Парахина, Тульского конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. "Партнером этого проекта стало региональное отделение Русского географического общества", - отметили в пресс-службе. Планируется, что экипажи в течение недели доедут до Новороссийска и 15 июля вернутся в Тулу.

Немецкие войска начали наступление к Кавказскому хребту 25 июля 1942 года. В ходе операции "Эдельвейс" вермахт должен был решить задачу по захвату Кавказа и уничтожению Черноморского флота. Германия в случае успеха получала запасы нефти и создавала себе выгодные условия для вторжения на Ближний и Средний Восток.

Битва за Кавказ продолжалась по 9 октября 1943 года на линии фронта протяженностью 1 тыс. км и глубиной 800 км. Это было одно из самых крупных и кровавых противостояний Великой Отечественной войны. Потери советских войск на Кавказе превысили 1 млн человек.

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