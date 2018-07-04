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Школьнику, набравшему 400 баллов на ЕГЭ, предстоит сдать вступительный экзамен в МГУ

Общество
4 июля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Руслан Салимгареев подал документы для поступления на факультет биоинженерии и биоинформатики

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Руслан Салимгареев (справа)

Руслан Салимгареев (справа)

© Пресс-служба МГУ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский школьник Руслан Салимгареев, набравший по 100 баллов на четырех ЕГЭ, будет на общих основаниях сдавать вступительное испытание по математике в МГУ. Об этом в беседе с ТАСС в среду сообщила заместитель декана по учебной работе факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Мадина Богатырева.

"Он на самом деле подал к нам документы, он наш абитуриент - у него 400 баллов по ЕГЭ и целый ряд дипломов и олимпиад разных степеней и по разным дисциплинам", - сказала Богатырева. "Правила приема на факультет предполагают обязательное дополнительное вступительное испытание по математике, которое Руслан должен у нас писать", - отметила собеседница агентства, добавив, что экзамен назначен на 18 июля.

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По ее словам, поступление талантливых и сильных абитуриентов - это, скорее, норма для факультета. Собеседница агентства подчеркнула, что проходной балл в прошлом году составил 462 из 500 возможных. "Конечно, есть целый ряд абитуриентов, которые приходят с дипломами олимпиад разных степеней и получают льготу - 100 баллов по ЕГЭ или дополнительному вступительному испытанию, - заметила замдекана по учебной работе. - Такой абитуриент, как Руслан - уникален, потому что это чистые ЕГЭ 400 баллов и целый ряд олимпиад, включая призерство по Всероссийской олимпиаде школьников по математике".

Собеседница агентства отметила, что факультет будет счастлив принять Руслана в качестве абитуриента. "Для нас он уникален, и мы будем рады его учить", - заключила Богатырева.

Замдекана по науке факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Борис Фенюк рассказал, что в среду, 4 июля, Руслан приезжал в МГУ "познакомиться с жизнью факультета". "Мальчик действительно очень талантливый, позитивный и для своего возраста очень ответственный", - поделился собеседник агентства. По его мнению, на факультет школьника привлекли "насыщенная учебная программа", в том числе и практики за границей. Он отметил, что всего на факультете 30 бюджетных мест, "из них обычно 15-20 занимают победители Всероссийских и международных олимпиад, и по конкурсу остается не больше 15".

Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ был создан в 2002 году. Он готовит высококвалифицированные кадры для научно-исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнических производств). "Это специалисты, владеющие последними достижениями фундаментальной биологической науки и способные целенаправленно изменять биологические объекты в соответствии с поставленными задачами", - говорится на сайте МГУ.

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