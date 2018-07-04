Власти Ижевска рассчитывают сохранить пострадавший от пожара корпус оружейного завода

ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Ижевска рассчитывают при поддержке федеральных и республиканских органов власти, а также представителей бизнеса сохранить главный корпус Ижевского оружейного завода, на котором из-за пожара произошло обрушение шпиля башни. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации города.

"Надеюсь, что судьба здания, являющегося федеральной собственностью, не оставит никого равнодушным, и все заинтересованные стороны - агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, правительство Удмуртии, федеральные органы власти, муниципалитет Ижевска, бизнес-сообщество, горожане сообща найдут решение, которое поможет нам сохранить его для будущих поколений", - приводятся в сообщении слова и.о. замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова.

По его словам, обрушение шпиля башни для столицы и жителей Ижевска - "действительно печальное событие". "Башня главного корпуса Ижевского оружейного завода - символ Ижевска, историческая ценность", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев предложил восстановить главный корпус Ижевского оружейного завода за счет добровольных пожертвований. По оценкам министра, полная реставрация здания оценивается в 4,5 млрд рублей. Во вторник на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода на набережной Ижевского пруда в центре города возник пожар, в результате которого рухнул венчавший ее 10-метровый шпиль.