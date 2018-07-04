Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Ижевска рассчитывают сохранить пострадавший от пожара корпус оружейного завода

Общество
4 июля, 13:43 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 4, июля. /ТАСС

Полная реставрация здания оценивается в 4,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Ижевска рассчитывают при поддержке федеральных и республиканских органов власти, а также представителей бизнеса сохранить главный корпус Ижевского оружейного завода, на котором из-за пожара произошло обрушение шпиля башни. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации города.

"Надеюсь, что судьба здания, являющегося федеральной собственностью, не оставит никого равнодушным, и все заинтересованные стороны - агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, правительство Удмуртии, федеральные органы власти, муниципалитет Ижевска, бизнес-сообщество, горожане сообща найдут решение, которое поможет нам сохранить его для будущих поколений", - приводятся в сообщении слова и.о. замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова.

По его словам, обрушение шпиля башни для столицы и жителей Ижевска - "действительно печальное событие". "Башня главного корпуса Ижевского оружейного завода - символ Ижевска, историческая ценность", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев предложил восстановить главный корпус Ижевского оружейного завода за счет добровольных пожертвований. По оценкам министра, полная реставрация здания оценивается в 4,5 млрд рублей. Во вторник на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода на набережной Ижевского пруда в центре города возник пожар, в результате которого рухнул венчавший ее 10-метровый шпиль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Школьнику, набравшему 400 баллов на ЕГЭ, предстоит сдать вступительный экзамен в МГУ
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Топилин: реальные зарплаты россиян выросли на 10% за 3-4 месяца
6
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости