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Роспотребнадзор рассказал, как действовать клиентам разорившихся турфирм

Общество
4 июля, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Туристам, которые оказались за пределами РФ, нужно узнать, был ли оплачен их билет домой. Если оплаты не поступало, рекомендуется обратиться в "Турпомощь" или оплатить проезд, сохранив при этом чеки

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил рекомендации туристам, которые пострадали в результате приостановки деятельности турфирм. Соответствующая информация опубликована в среду на сайте ведомства.

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В частности, клиентам проблемных турфирм, которые оказались за пределами России, рекомендуется проверить у перевозчика, был ли оплачен их билет домой. Если оплаты за билет не поступало, а также в случае, если туристов выселяют из отеля, Роспотребнадзор рекомендует обратиться в ассоциацию "Турпомощь" или самостоятельно оплатить проживание и проезд, сохранив при этом чеки.

По возвращению в Россию им, а также тем, чей тур не состоялся, рекомендуется незамедлительно обратится в страховую организацию или к банковскому гаранту, указанным в договоре с турфирмой, с требованием о выплате возмещения. Срок рассмотрения такой заявки составляет 30 календарных дней, уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, клиент может обратиться в суд с требованием взыскать с туроператора штрафы, пени, возмещение упущенной выгоды или морального вреда.

Ранее структура крупного туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - аннулировала все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. По данным "Турпомощи", возврата денег по отмененным чартерным программам ожидают более 1000 клиентов туроператора. Кроме того, 3 июля прекратил деятельность другой туроператор - DSBW-Tours.

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