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Клиенты "Натали Турс" в Испании не обращались в посольство РФ

Общество
4 июля, 19:48 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 4, июля. /ТАСС

Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Мадриде

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МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Российские клиенты туроператора "Натали Турс" не обращались в посольство РФ в Испании из-за возможных проблем в ходе своего нахождения в пиренейском королевстве.

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Об этом ТАСС сообщили в среду в российском диппредставительстве в Мадриде.

"Обращений или жалоб российских туристов в посольство не поступало", - отметили в дипмиссии на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"Натали Турс", один из крупнейших и старейших российских туроператоров, продает путевки в несколько десятков стран.

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