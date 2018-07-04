Клиенты "Натали Турс" в Испании не обращались в посольство РФ

МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Российские клиенты туроператора "Натали Турс" не обращались в посольство РФ в Испании из-за возможных проблем в ходе своего нахождения в пиренейском королевстве.

Об этом ТАСС сообщили в среду в российском диппредставительстве в Мадриде.

"Обращений или жалоб российских туристов в посольство не поступало", - отметили в дипмиссии на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"Натали Турс", один из крупнейших и старейших российских туроператоров, продает путевки в несколько десятков стран.