МЧС России готово помочь властям Таиланда в спасении застрявших в пещере детей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МЧС России готово оказать тайским спасателям помощь в спасении застрявших в пещере Кхао Луанг детей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"МЧС России готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции", - сказали в МЧС.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.